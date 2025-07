Banca d'Alba sbarca a Novara: una nuova filiale per rafforzare il legame con famiglie e imprese

CUNEO CRONACA - Banca d’Alba, l’istituto di credito cooperativo albese presente in Piemonte e Liguria con 74 filiali, annuncia l’apertura della sua 75esima filiale a Novara, in programma lunedì 14 luglio. La nuova filiale troverà spazio nello storico Palazzo Orelli, costruito a metà del XIX secolo, in piazza Martiri della Libertà, cuore pulsante della città e punto di riferimento per i novaresi.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta presso la sala della contrattazione merci, dove Banca d’Alba ha presentato i suoi ambiziosi obiettivi per la piazza novarese. Al centro della missione c’è un modello di banca che si fonda sulla relazione diretta e sulla conoscenza approfondita del cliente, in linea con i valori cooperativi che contraddistinguono l’istituto, il primo in Italia per numero di Soci (65mila).

L’apertura di Novara rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Banca d’Alba di rafforzare la propria presenza territoriale, preservando un approccio di prossimità e attenzione alle esigenze di famiglie e imprese. Dopo Novara, è già in programma l’apertura di una nuova filiale a Vercelli nel 2026.

“Con questa nuova apertura - ha dichiarato il Presidente di Banca d’Alba - vogliamo offrire ai cittadini di Novara un’alternativa concreta nel panorama bancario: una banca fatta di relazioni, vicinanza e attenzione reale ai bisogni delle persone. Il nostro modello si fonda su risposte rapide, concrete e su un rapporto diretto con il cliente”.

Il Direttore ha aggiunto: “Nei mesi scorsi oltre 600 novaresi hanno manifestato il desiderio di entrare a far parte della nostra compagine sociale. È un segnale forte, che ci conferma come i valori cooperativi e il nostro approccio siano in sintonia con le esigenze del territorio. Siamo pronti a metterci al servizio di famiglie e imprese con solidità, efficienza e senso di comunità”.