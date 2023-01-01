Banca d'Alba in crescita tra solidità e impegno sociale: cosa racconta il bilancio 2025

CUNEO CRONACA - La Banca d'Alba chiude il bilancio 2025 con risultati positivi, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama del credito cooperativo italiano. L'Istituto ha registrato una crescita significativa sotto diversi aspetti, dimostrando solidità, efficienza gestionale e una forte vicinanza al territorio. (Leggi anche QUI)

Un altro elemento rilevante è rappresentato dalla solidità patrimoniale, che si mantiene su livelli elevati, garantendo stabilità per soci e clienti. Inoltre, grande attenzione è stata riservata al mondo del volontariato, sostenendo associazioni impegnate in ambito sociale e sanitario, attraverso progetti educativi e iniziative volte alla diffusione della cultura e dei valori cooperativi.

Dell'impegno costante sul territorio e degli importanti risultati raggiunti nel 2025 parlano il presidente della Banca d'Alba, Tino Cornaglia e il direttore generale di Banca d'Alba, Enzo Cazzullo, sottolineando come i traguardi ottenuti siano il frutto di una gestione attenta, orientata alla crescita sostenibile e al rafforzamento del legame con la comunità locale.