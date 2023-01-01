Banca d'Alba cresce ancora: volumi a 12,9 miliardi e più risorse per il territorio

CUNEO CRONACA - Banca d’Alba cresce ancora: 12,9 miliardi di volumi e patrimonio a 593 milioni e aumenta il sostegno al territorio grazie alla solidità e all’efficienza dei risultati di esercizio. Banca d’Alba conferma anche nel 2025 il proprio ruolo di banca di riferimento per il territorio, con risultati economici di eccellenza e un impegno concreto verso le comunità in cui opera. Il bilancio evidenzia la solidità e la crescita costante dell’istituto: i volumi complessivi della clientela raggiungono i 12,9 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto al 2024. La raccolta complessiva supera i 9,7 miliardi, mentre gli impieghi si attestano a 3,2 miliardi, confermando il sostegno continuo a famiglie e imprese.

Cresce anche la base sociale: i Soci sono quasi 66.000, con una presenza sempre più significativa di giovani – quasi il 50% dei nuovi entrati ha meno di 30 anni – mentre i clienti raggiungono quota 180.000, a testimonianza della fiducia del territorio. Il 2025 segna un ulteriore rafforzamento patrimoniale: i fondi propri crescono a 593 milioni di euro, consolidando la capacità di Banca d’Alba di affrontare le sfide future e di continuare a sostenere la comunità locale. L’utile netto si attesta a 74,5 milioni di euro. La qualità del credito migliora ulteriormente, con l’NPL Ratio lordo in calo al 2,5%, rispetto al 3,1% dell’anno precedente, confermando la prudenza e la responsabilità che caratterizzano la gestione di Banca d’Alba. Il CET1 ratio della banca si attesta al 26%, significativamente superiore alla media del sistema bancario (17%), con un differenziale positivo di 9 punti percentuali.

Nel corso del 2025, Banca d’Alba ha concesso oltre 350 milioni di euro di credito alle imprese (+20% rispetto al 2024) e 120 milioni di mutui alle famiglie (+22% rispetto al 2024), a condizioni particolarmente vantaggiose, con tassi medi inferiori del 15% rispetto al mercato. Nel triennio 2023-2025, la Banca ha continuato a sostenere le famiglie rinegoziando 3.500 mutui per un totale di 600 milioni di euro, confermando il proprio impegno a offrire soluzioni concrete e sostenibili. Prosegue il rafforzamento del presidio territoriale: con l’apertura della 75ª filiale a Novara, Banca d’Alba estende il proprio ambito di operatività a 498 comuni, distribuiti in 9 province e 2 regioni, consolidando il proprio ruolo di banca di riferimento per le comunità locali. Cresce anche l’organico, che raggiunge 569 dipendenti, a conferma dell’investimento continuo nella qualità dei servizi offerti. Entro fine anno è prevista l’apertura di un’ulteriore filiale nella città di Vercelli, a ulteriore conferma di un modello basato su relazione e prossimità.

Accanto ai risultati economici, si consolida l’impegno culturale e sociale promosso dalla Fondazione Banca d’Alba. Lo Spazio Mostre di Palazzo Banca d’Alba ha ospitato la mostra dedicata al calco della Pietà di Michelangelo, realizzata in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro in Vaticano e con il patrocinio del Ministero della Cultura, registrando oltre 15.000 visitatori. L’iniziativa ha offerto percorsi guidati e laboratori didattici rivolti alle scuole, sottolineando il prestigio e la qualità di questa proposta culturale. La vita mutualistica resta centrale: sono stati realizzati oltre 100 interventi di sponsorizzazione per circa 590.000 euro e 250 interventi di beneficenza per 1,2 milioni di euro, a sostegno di iniziative sociali, culturali e associative. L’Assemblea dei Soci, momento di democrazia finanziaria, si terrà il 19 aprile, occasione in cui sarà celebrato il legame storico con il territorio.

Tino Cornaglia, Presidente: “Crescere significa continuare a prendersi cura del territorio e delle comunità che ne fanno parte. Il nostro percorso è fatto di uno sviluppo continuo, solido e sostenibile, fondato su valori di partecipazione e responsabilità condivisa. Il nostro modo di fare banca si traduce ogni giorno in azioni concrete a sostegno del territorio, con l’obiettivo di contribuire in modo equilibrato e duraturo al benessere della comunità".

Enzo Cazzullo, Direttore Generale: “Il bilancio 2025 conferma la solidità strutturale della nostra Banca. I volumi e il numero dei clienti crescono in misura costante, nella misura del 5%. Prosegue il sostegno concreto all’economia reale, con oltre 350 milioni di credito alle imprese (+20% la crescita media dell’ultimo triennio) e 120 milioni di mutui alle famiglie (+22% rispetto al 2024), con un tasso medio inferiore del 15% rispetto a quello mediamente applicato dal sistema bancario; al contempo la raccolta della clientela viene remunerata a condizioni economiche più vantaggiose, nella misura del 18% rispetto al sistema. A conferma di come l’utile non sia un fine, ma uno strumento che consente alla Banca di alimentare il proprio sostegno alle famiglie e alle imprese. Il nostro impegno resta quello di accompagnare lo sviluppo del territorio con responsabilità e visione".

Pierpaolo Stra, Presidente del Comitato Esecutivo: “Siamo da sempre la banca che serve: al fianco dei Soci, delle famiglie e delle imprese. Il nostro modello di “relazione aumentata” integra innovazione e strumenti digitali senza mai perdere il valore centrale del rapporto umano".

(Nella foto, da sinistra: il Direttore Generale Enzo Cazzullo, il Presidente Tino Cornaglia e il Presidente del Comitato Esecutivo Pierpaolo Stra)