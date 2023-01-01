Banca d'Alba apre la mostra della "Pietà di Michelangelo" a tutti: visite accessibili e multisensoriali

CUNEO CRONACA - Dopo la significativa esperienza dello scorso anno legata alla visita multisensoriale della Madonna della Bocciata, Banca d’Alba rinnova il proprio impegno per la promozione di un’arte sempre più accessibile e inclusiva.

Domenica 22 febbraio, nell’ambito della mostra “La Pietà di Michelangelo. Il Calco. Dalla Basilica Vaticana ad Alba”, è in programma una giornata interamente dedicata all’accessibilità.

Al mattino, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte e con l’Istituto dei Sordi di Torino, si terrà una visita dedicata a persone con disabilità visive e uditive, pensata per favorire una fruizione piena e consapevole del percorso espositivo.

Alle ore 16, la mostra si aprirà a una visita multisensoriale aperta al pubblico, pensata per permettere a tutte e tutti di avvicinarsi all’opera attraverso una pluralità di linguaggi e strumenti: tatto, udito, olfatto e mediazioni accessibili.

L’iniziativa è aperta a chiunque desideri sperimentare una modalità diversa e più profonda di fruizione dell’arte.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite l’apposito modulo disponibile online QUI.

In occasione delle attività previste per la giornata la mostra aprirà al pubblico alle ore 17.

Un nuovo appuntamento che conferma la volontà di rendere la cultura un luogo di incontro, condivisione e partecipazione per tutti