Banca Alpi Marittime apre una filiale nel cuore di Saluzzo: "Ancora più vicini alle famiglie"

CUNEO CRONACA - Banca Alpi Marittime sceglie il cuore di Saluzzo per la nuova filiale che aprirà lunedì 19 dicembre, in piazza Cavour, 9. Con questa apertura Banca Alpi Marittime raggiunge quota 23 filiali, consolidando una presenza sempre più forte nel proprio territorio di competenza.

I locali della nuova filiale sono stati oggetto di una importante opera di ristrutturazione che ha riportato alla luce gli elementi di maggior pregio dell’immobile di grande valore storico, ristrutturato per ospitare due postazioni di cassa e tre uffici dedicati alla consulenza, servizio di cassette di sicurezza e area self-service con Atm evoluto, dotato di funzione prelievo e versamento.

Dai vertici aziendali emerge tutta la soddisfazione per la nuova apertura, che segue quella, di solo sei mesi fa, a Rivoli. «Banca Alpi Marittime continua a investire sul territorio - dichiara il direttore generale, Giuseppe Peirotti - e l’apertura della filale di Saluzzo è un importante passo va a completare la presenza in una zona di forte interesse per la Banca e per il Gruppo di cui facciamo parte. Riteniamo fondamentale la vicinanza ai nostri soci e clienti ed un modello di servizio incentrato sulla relazione diretta unitamente all’ascolto e al dialogo, il tutto mirato al soddisfacimento dei bisogni delle nostre Comunità. La nuova filiale avrà il classico nostro layout luminoso e arioso, senza barriere architettoniche dove però, allo stesso tempo, si potrà avere anche tanta privacy».

«Questa filiale – afferma il presidente Gianni Cappa – rappresenta l’inizio di una nuova sfida: la volontà della nostra banca di essere ancora più vicina alle famiglie e alle imprese del nostro territorio. Siamo una banca locale solida, con 123 anni di storia e che fonda le proprie radici sui valori della cooperazione che sono propri del Credito Cooperativo. Siamo parte di un importante gruppo bancario: Gruppo BCC Iccrea che è infatti il quarto gruppo in Italia e l’unico a capitale interamente italiano. Questo ci permette, ancora di più, di porre al centro del nostro essere banca la relazione e fiducia, elementi necessari oggi per affrontare le sfide del futuro».

La filiale, diretta da Gianluca Mandrile che sarà affiancato da Giovanni Acchiardi e Sara Martina, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con il consueto orario tradizionale (8.20 – 13.00 e 14.20 – 16.00).