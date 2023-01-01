Verso il Concerto di Ferragosto: Rucas si prepara all'evento dell'estate cuneese

CUNEO CRONACA - Cresce l'attesa per il 46esimo Concerto di Ferragosto, in programma sabato 15 nella suggestiva cornice di Rucas, nel Comune di Bagnolo Piemonte. L’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, offrirà al pubblico un suggestivo viaggio sinfonico attraverso il Novecento: da Puccini a Kachaturian, da Nino Rota e John Williams fino ad Arturo Marquez.

Il Concerto inizierà alle 12.45, verrà trasmesso in diretta nazionale dalla Rai e sarà fruibile anche dai dispositivi mobili grazie allo streaming presente sul sito. Organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Camera di commercio di Cuneo, la Provincia di Cuneo, l’ATL del Cuneese e il Comune ospitante, il Concerto di Ferragosto porta ogni anno in una località della provincia di Cuneo uno spettacolo che unisce grande musica, panorami e tradizione per una giornata di festa.

L’orchestra Bartolomeo Bruni proporrà un repertorio interamente dedicato al Novecento, nell’anno dell’80° anniversario della Repubblica italiana. Il viaggio in musica partirà dai primi anni del secolo con l’Intermezzo Sinfonico della Butterfly di Giacomo Puccini, toccherà gli anni 50 con l’Adagio di Spartacus e Frigia di Aram Kachaturian per tributare poi un omaggio alla Dolce Vita di Fellini con il celebre tema musicale scritto da Nino Rota e avvicinarsi ai giorni nostri prima con Olympic Fanfare and Theme di John Williams – riferimento al passato Olimpico del Piemonte - e poi con il brano Danzòn n.2 di Arturo Marquez oltre ad alcune sorprese per il gran finale.

Sarà possibile raggiungere Rucàs a piedi, in bicicletta, con le navette o prenotando il proprio posto auto nel parcheggio a pochi passi dal palcoscenico (capienza massima 350 auto). A Bagnolo, in piazza Divisione Alpina Cuneense, sarà possibile parcheggiare l’auto e salire a bordo della navetta. Il Comune di Bagnolo ha predisposto il sito internet www.concertoferragostorucas.it sul quale è possibile reperire tutte le informazioni e le tracce gpx per i percorsi ciclopedonali. A Rucàs sarà attivo, per tutta la durata del Concerto, un servizio di assistenza veterinaria.

(Nel video Roberto Baldi, sindaco di Bagnolo Piemonte)