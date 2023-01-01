Bacco&Orfeo, Cristiana Pegoraro in concerto tra Alba e Bra con "La gioia della musica"

CUNEO CRONACA - Ventunesima edizione per Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra, la suggestiva rassegna con la direzione di Giuseppe Nova, realizzata da Alba Music Festival che celebra l’incontro tra il dio della musica e quello del vino. Un’idea nata per festeggiare la primavera con la socialità e la convivialità che la musica ispira ed accompagna.

Domenica 19 aprile sarà protagonista Cristiana Pegoraro, istrionica pianista e compositrice con una carriera divisa tra Italia e Stati Uniti, attesa in due appuntamenti che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale dal repertorio classico alle melodie popolari. Il programma, intitolato “La gioia della musica”, proporrà brani di Bach, Beethoven, Mozart, Pegoraro e Piazzolla, con pagine celebri come la Marcia alla turca di Mozart e l’Inno alla gioiabeethoveniano, fino alle suggestioni di Astor Piazzolla, in arrangiamenti curati dalla stessa artista per pianoforte. Il primo concerto si terrà alle 11 nella chiesa di San Giuseppe ad Alba, mentre il secondo è in programma alle 16.30 nella chiesa di Santa Chiara a Bra. Al termine di entrambi gli appuntamenti il pubblico sarà accolto da un brindisi con i vini di Cascina Corte di Dogliani.

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente tramite prevendita online, mentre il giorno stesso sarà possibile acquistare i biglietti all’ingresso solo in caso di disponibilità. Per questo motivo è consigliata la prenotazione. Sono previsti abbonamenti ai concerti di Alba con posto riservato a 24 euro e abbonamenti ai concerti di Bra con posto riservato a 24 euro. L’abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival, valido per i concerti di Alba e Bra, costa 18 euro, mentre l’abbonamento speciale da 12 euro è dedicato agli studenti di ogni ordine e grado, agli allievi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”, del Civico Istituto Musicale “Adolfo Gandino”, ai tesserati dell’Università delle Tre Età “Alba Pompeia” e dell’Arci Bra Uni-Tre, sempre per i concerti di Alba e Bra. Gli abbonamenti possono essere acquistati online oppure all’ingresso dei concerti. Il biglietto singolo con prevendita e posto riservato costa 12 euro, così come l’ingresso singolo alla biglietteria il giorno stesso, se disponibile. L’ingresso è gratuito per i minori di 10 anni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.albamusicfestival.com, scrivere a info@albamusicfestival.com oppure contattare il numero 0173.362408.