Bacco&Orfeo chiude tra "Luce e ombra": ultimi concerti domenica ad Alba e Bra

CUNEO CRONACA - Ultimi concerti della rassegna Bacco&Orfeo, domenica 3 maggio, con il duo violino e pianoforte formato da Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca, che presenterà un programma dedicato agli opposti in musica.

Tra luce e ombra, amore e morte, vecchio e nuovo Mondo, il concerto nasce dal desiderio di esplorare, attraverso la musica, la dualità che attraversa ogni esperienza umana: un chiaroscuro tra razionalità e passione, che nel suono si incontrano e si scontrano, per fondersi infine nella bellezza dell’opera d’arte.

L’appuntamento è per domenica 3 maggio alle ore 11 ad Alba, nella Chiesa di San Giuseppe, e alle ore 16.30 a Bra, nel Coro della Chiesa di Santa Chiara.

Il concerto, dal titolo “Luce e ombra”, vedrà protagonisti Lorenzo Parisi al violino e Giuseppe Maiorca al pianoforte. In programma musiche di Beethoven, Gershwin, Čajkovskij, Brahms e Chačaturjan.

Al termine dei concerti è previsto un brindisi con i vini dell’Azienda Agricola Careglio di Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo.

L’ingresso singolo, con prevendita e posto riservato acquistabile online sul sito www.albamusicfestival.com, ha un costo di 12 euro. In caso di disponibilità, sarà possibile acquistare il biglietto anche alla biglietteria il giorno stesso, sempre al costo di 12 euro. L’ingresso è gratuito per i minori di 10 anni.

Per informazioni è possibile scrivere a info@albamusicfestival.com, visitare il sito www.albamusicfestival.com oppure telefonare al numero 0173.362408. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Incontri Musicali Internazionali, CF 02986810048.