Babbo Natale corre in città: sport, festa e premi tra le vie di Ceva

SERGIO RIZZO - Atmosfera natalizia grazie all’edizione di “Corri con Babbo Natale” a Ceva. L'evento, organizzato da Ascom Ceva in collaborazione con il Comune, ha registrato la partecipazione di ben 235 iscritti che hanno animato le vie del centro.

La manifestazione, si conferma un momento centrale del “Dicembre Cebano” e un’occasione per unire sport, comunità e solidarietà. L’iniziativa, oltre a incoraggiare il movimento all’aria aperta, ha visto premi speciali per i primi arrivati e un riconoscimento alle scuole locali.

Nella categoria maschile e femminile, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Stefania Fiumara e Luca Marchetti. Un momento particolarmente festoso è stata la premiazione della scuola più numerosa: a trionfare in questa categoria sono state le terze elementari di Ceva.

Il percorso ad anello ha toccato i punti più suggestivi della città e si è concluso con una merenda. Come da tradizione, l’iniziativa ha avuto anche un risvolto benefico con una parte della quota di iscrizione devoluta all’associazione “Gli Aquiloni”.

Sergio Rizzo