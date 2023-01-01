Azione di disobbedienza civile, il cuneese Filippo Blengino (Radicali) denunciato per spaccio

CUNEO CRONACA - «Siamo con Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani, arrestato a Torino durante un’azione dimostrativa per aver ceduto cannabis CBD non drogante ai passanti. La sua è un’azione coraggiosa, che oggi lo espone al rischio di misure cautelari e a una pena fino a vent’anni di carcere, a fronte di una fattispecie che il Decreto Sicurezza assimila allo spaccio. Con il suo gesto di disobbedienza civile, Blengino richiama l’attenzione sul dramma che vivono decine di migliaia di imprenditori del settore della cannabis legale, messi in ginocchio da norme ideologiche che colpiscono sostanze non droganti. In Piemonte – a Cuneo e provincia come nel resto d’Italia – i negozi vengono perquisiti, i prodotti sequestrati, le persone denunciate come spacciatori per effetto dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza, che sta distruggendo un intero comparto economico nel nome della propaganda proibizionista della destra. È un controsenso normativo grave, su cui è necessario che si arrivi quanto prima alla pronuncia della Corte Costituzionale». Lo dichiarano le consigliere regionali di Alleanza Verdi Sinistra Giulia Marro, Alice Ravinale e Valentina Cera.

A loro si unisce la segretaria nazionale di Possibile Francesca Druetti: «Esprimiamo piena solidarietà a Filippo Blengino, arrestato sulla base di norme inutili e proibizioniste che non producono alcun risultato se non la criminalizzazione di cittadini e imprenditori della cannabis CBD. È un’impostazione anti-scientifica e repressiva, pienamente assunta dal governo e dal ddl Sicurezza. Auspichiamo che questa vicenda contribuisca a portare l’articolo 18 davanti alla Corte Costituzionale: saremo al suo fianco, ove necessario».

