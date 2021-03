Avviato un settore Covid al Laboratorio analisi dell'ospedale di Mondovì

CUNEO CRONACA - Per potenziare l’attività di diagnostica per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2 nell’area Piemonte Sud-Ovest è stato avviato ed è operativo un Settore Covid presso il Laboratorio Analisi dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, in provincia di Cuneo.

La nuova struttura opera in sinergia con la struttura semplice Genetica e Biologia Molecolare, con il coordinamento di Gianmatteo Micca, direttore della struttura complessa interaziendale Laboratorio Analisi e di Michela Quatela, responsabile del settore Covid del Laboratorio Analisi di Mondovì.

Attualmente sono processati i tamponi rinofaringei eseguiti presso il Drive Through di Mondovì e si prevede un ulteriore incremento di attività nel prossimo futuro.