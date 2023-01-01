AVS fa il punto su due anni in Regione: incontro al Circolo Arcipelago di Cuneo

CUNEO CRONACA - Mercoledì 8 luglio, alle 18.30, al Circolo Arcipelago di Cuneo si terrà un incontro pubblico con le consigliere regionali AVS Giulia Marro, Alice Ravinale e Valentina Cera per fare il punto sui primi due anni di lavoro in Consiglio regionale.

Nel corso dell’appuntamento saranno ripercorse le battaglie portate avanti, i risultati ottenuti, le difficoltà incontrate e le priorità su cui il gruppo sta continuando a lavorare, dalla sanità ai trasporti, dal lavoro ai servizi.

L’incontro sarà anche un’occasione per guardare avanti e condividere il percorso avviato da AVS a Cuneo. In questi mesi, infatti, è nato il coordinamento territoriale, è stata aperta una sede e si sono avvicinate nuove persone interessate a partecipare alla vita politica del territorio.

La serata vuole quindi essere un momento di confronto aperto, rivolto a chi desidera conoscere meglio il lavoro svolto, contribuire al percorso avviato o semplicemente capire le prospettive future del gruppo.

Al termine dell’incontro sarà possibile fermarsi per un momento informale di dialogo e condivisione.