Avis Cuneo riunisce medici e volontari: serve più plasma, ma calano le donazioni

CUNEO CRONACA - Sabato 18 ottobre, alle 15, presso la Sala Conferenze dell’ospedale Santa Croce, Avis provinciale Cuneo organizza l’incontro "Siamo donatori di speranza". L’appuntamento si propone di confrontarsi, con medici e mondo associativo, circa le nuove sfide che concernono la donazione di sangue e plasma.

Il mondo delle donazioni sta vivendo un momento delicato: a fronte della ingente richiesta di plasma da parte degli ospedali si registra una leggera diminuzione delle donazioni. Come far fronte a questa situazione mantenendo saldo il sistema, di vitale importanza per i pazienti? Come avvicinare in modo proficuo i giovani al mondo della donazione? Come fidelizzare i volontari alla donazione periodica?

Si confronteranno sul tema la dr.ssa Maria Paola Manzini, direttore SIMT ospedale di Cuneo Santa Croce e Carle, la dr.ssa Mariella Alloisio, direttore tecnico sanitario Avis intercomunale “Arnaldo Colombo” Torino, la dr.ssa Silvia Tavera, dirigente medico responsabile medicina trasfusionale ASL CN1 – SIMT Savigliano, la Dr.ssa Antonella Tornello, dirigente medico con incarico di rilevanza dipartimentale ospedale di Mondovì. L’incontro coinvolgerà anche il mondo associativo, essenziale per il sistema sanitario, interverranno Elena Porro, vicepresidente vicario Avis regionale, il gruppo giovani di Avis provinciale, Mario Figoni, vicepresidente Società Solidale ETS e Valentina Fida, referente CSV Cuneo sportello giovani, scuola e volontariato. L’incontro sarà moderato da Antonio Ghigo, vicepresidente Avis provinciale.

Valentino Piacenza, Presidente Avis provinciale: “Vogliamo mettere allo stesso tavolo personale medico e mondo associativo per operare sempre meglio e migliorare il reclutamento di nuovi volontari. Il lieve calo delle donazioni negli ultimi mesi preoccupa perché la richiesta da parte degli ospedali sta crescendo. La grande sfida è avvicinare i giovani alla donazione: da anni con il CSV stiamo lavorando tanto in questa direzione, vogliamo continuare a farlo e sicuramente questo momento di confronto sarà l’occasione per capire come migliorarsi nel prossimo futuro".