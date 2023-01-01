Autunno nel segno del Porro di Cervere: raccolto eccellente, attesa per la fiera di novembre

CUNEO CRONACA - Con l’arrivo delle fiere d’autunno nel Cuneese prende ufficialmente il via la stagione del Porro di Cervere, vera eccellenza agricola del territorio e sempre più apprezzata dai consumatori.

Quest’anno saranno oltre 120 le presenze dei soci produttori nelle fiere e sagre da settembre a dicembre, non solo in Piemonte ma anche in Liguria e Lombardia. L’elenco completo è consultabile sul sito ufficiale del Consorzio www.porro-cervere.cn.it.

Durante i mesi di agosto e settembre si sono concluse le operazioni di censimento della produzione e sono stati distribuiti ai produttori le etichette numerate e i registri di tracciabilità, strumenti che garantiscono al consumatore qualità e trasparenza.

“Quest’anno possiamo contare su un raccolto eccellente – sottolinea Giorgio Maria Bergesio, presidente del Consorzio di tutela –. Il porro ha raggiunto in questi giorni la piena maturazione e nella seconda metà di ottobre consegneremo anche il porro alla grande distribuzione organizzata, così da poterlo trovare nei supermercati di prossimità”.

Intanto a Cervere cresce l’attesa per la grande Fiera di novembre, che come ogni anno richiamerà migliaia di visitatori. Un appuntamento che unisce tradizione, gastronomia e cultura, e che continua a far conoscere in Italia e nel mondo il fascino e la qualità del Porro di Cervere.