Autunno nel cuore dei "Borghi ritrovati": due eventi a Roccabruna e a San Damiano Macra

CUNEO CRONACA - Tutto pronto per la tre giorni che, dal 17 al 19 ottobre prossimi, metterà al centro San Damiano Macra in bassa valle Maira.

L'occasione è la XXXVIII edizione della Festa dell'autunno 'fiero di quatre', che quest'anno propone una serie di iniziative che rientrano tra quelle organizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra (ente proponente), Roccabruna e Cartignano (enti aggregati).

Si comincia venerdì 17 nel Salone parrocchiale alle 21 con la proiezione del documentario – in lingua occitana e italiana – Lou pan es lou soubeiran (Il pane è l'essenziale), di Giacomo Allinei. Ingresso libero e gratuito. Il giorno successivo, invece, all'interno della chiesa parrocchiale di San Damiano e sempre alle 21 sarà presentata la 33a Rassegna corale Chanto l'outoun, organizzata dal Gruppo corale La Reis che ospiterà il coro Armonia della Parola, di Robilante, e il coro Lj cantor dla Meidia, di Barge. Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita.

Infine, domenica 19 ottobre, dalle 9.30 e per tutta la giornata i partecipanti potranno passeggiare tra le bancarelle della mostra-mercato dei prodotti locali. Alle 11.15 sarà celebrata la messa nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano mentre alle 12.30, presso gli impianti sportivi (in locali riscaldati), sarà servito il Pranzo d'autunno. Per quest'ultima iniziativa è necessario effettuare l'iscrizione entro giovedì 16 ottobre mandando un messaggio whatsapp a Mirko, al numero 3398859500, o compilando il modulo che si trova sulle pagine del sito www.borghiritrovativallemaira.it (da cui è anche possibile scaricare la locandina generale dell'iniziativa). Dalle ore 15 prenderà il via il concerto, a ingresso libero, dei Lou Dalfin.

La tre giorni sarà però contrassegnata anche da altre occasioni di divertimento e incontro, tra cui: Capriole nelle nuvole (per bimbi e famiglie); una dimostrazione di falegnameria al tornio offerta dall'Associazione Chainsaw Carving; un'immersione nel passato medievale con i mercenari della Compagnia1016; un'occasione per conoscere da vicino l'affascinante mondo degli uccelli rapaci, con il falconiere Federico Cipriani; Grisulandia, a cura dell'Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari; la dimostrazione relativa alla pesca e al ripopolamento ittico da parte dell'ASD Pescatori San Damiano Macra e FIPSAS Cuneo; o, ancora, la possibilità di visitare il Museo degli Alpini che si trova in via Aldo Beltricco (per informazioni, telefonare al 3458421918).

Durante i tre giorni della Festa la Proloco di San Damiano metterà a disposizione dei presenti un servizio bar, caldarroste, frittelle di mele e vin brulé. In caso di maltempo, il programma della giornata di domenica potrà subire delle modifiche. Per questa ragione, è consigliato consultare i canali social della Proloco o scrivere all'indirizzo prolocosandamianomacra@gmail.com.

Per conoscere tutte le attività già realizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati a San Damiano Macra, Roccabruna e Cartignano e le molte previste nelle prossime settimane, si può consultare il sito web sopra riportato o i profili social BORGHIRITROVATIVALLEMAIRA (Facebook) e VALLEMAIRABORGHIRITROVATI (Instagram).

È prevista per sabato 18 ottobre a, partire dalle 14.30, la passeggiata di circa 5 chilometri che, partendo dalla Borgata Norat, condurrà le partecipanti e i partecipanti a quella di Sant'Anna di Roccabruna.

L'iniziativa rientra tra quelle organizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra (ente proponente), Roccabruna e Cartignano (enti aggregati).

La passeggiata, intitolata significativamente Respiri di natura, storie di Norat, è organizzata nell'hub del benessere di Roccabruna, uno dei tre distretti che – insieme a quello della cultura di San Damiano Macra e a quello dell'ecologia di Cartignano – fino a giugno del prossimo anno metteranno in campo numerose iniziative tematiche grazie ai fondi PNRR.

Il programma del pomeriggio prevede il ritrovo presso la piazzetta antistante la chiesa di Borgata Norat alle 14.30; da lì ci si muoverà in direzione di Borgata Sant'Anna di Roccabruna guidati da accompagnatori naturalistici formati nei corsi dell'Azienda di Formazione Professionale AFP di Dronero. Il percorso sarà scandito da due momenti: il primo, a cura di Laura Pastore (psicologa e psicoterapeuta esperta di Ecopsicologia), si concentrerà sul tema del benessere; il secondo, invece, sarà animato dall'attore Luca Occelli, il quale presterà la propria voce a Giacomo Inaudi, personaggio originario di Norat il cui soprannome era 'calcolatore vivente' in ragione della sua prodigiosa capacità matematica. La passeggiata terminerà intorno alle 17.30 con la degustazione di prodotti locali in Borgata Norat.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita ma è necessario effettuare la prenotazione entro il 14 ottobre scrivendo una mail a Michele Bertolotti (michele.bertolotti@afpdronero.it) o compilando l'apposito link che è possibile trovare sul sito web www.borghiritrovativallemaira.it (da cui è anche possibile scaricare la locandina dell'evento).

Per conoscere tutte le attività già realizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati a San Damiano Macra, Roccabruna e Cartignano e le molte previste nei prossimi mesi si può consultare il sito web sopra riportato o i profili social BORGHIRITROVATIVALLEMAIRA (Facebook) e VALLEMAIRABORGHIRITROVATI (Instagram).