"Autunno con gusto": nel Cuneese torna il tempo di fiere, sagre e prodotti tipici

CUNEO CRONACA - Nel Cuneese la stagione dei colori e dei sapori si apre con "Autunno con gusto", la rassegna coordinata dall’ATL del Cuneese che da oltre vent'anni valorizza l'eccellenza enogastronomica locale. Questi eventi, che promuovono i prodotti della terra e dell'artigianato, culminano nei piatti preparati dagli chef del territorio, capaci di esaltarne profumi e sapori.

"Il Cuneese è un territorio ricco di prelibatezze che ravvivano le tavole di sagre, locande e ristoranti da settembre a dicembre" dichiara la Presidente dell’Atl del Cuneese, Gabriella Giordano, che ha scelto Bra come prima tappa di presentazione della rassegna stagionale, in occasione del Salone Internazionale Cheese.

Ospitato presso il Padiglione Regione Piemonte, l’evento ha riscontrato grande successo con la partecipazione di numerosi giornalisti, autorità e pubblico.

Protagonisti della degustazione a tema proposta dall’ATL, sono stati i formaggi delle Fattorie Fiandino di Villafalletto – presentati dal Mastro Casaro Egidio Fiandino: il Burro 1889 salato, il Kinara con caglio vegetale (Cynara cardunculus), Lou Bergier, Lou Blau erborinato, la Ciambella Trifulò con il tartufo d’estate 2% e Lou Jaun con curcuma. I formaggi sono stati serviti in abbinamento alla tradizionale Cugnà e alla Mela Rossa del Distretto del cibo della Frutta rappresentato dal Sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo.

"Per finire in dolcezza, un assaggio del Real Biscotto di Racconigi in abbinamento alla Marmellata di More di Gelso De.Co. Un'occasione speciale per invitarvi tutti al Palabiscotto!” ha affermato il sindaco Valerio Oderda. “L'evento apre i battenti proprio venerdì 19 settembre e vi aspetta per un intero weekend di golosità, di fronte all'ingresso del Castello Reale di Racconigi".

Il calendario completo di Autunno con gusto è disponibile su www.visitcuneese.it.