Autostop sulle strade più alte del mondo: Sebastiano Ramello porta l'Himalaya a Bene Vagienna

CUNEO CRONACA - Domenica 14 settembre, alle 16, nell’affascinante contesto di Villa Amai, in Frazione Pra 56 a Bene Vagienna, verrà presentato l’ultimo libro pubblicato dallo scrittore giramondo Sebastiano Ramello dal titolo suggestivo “Autostop attraverso l’Himalaya”. L’evento, promosso dall’associazione TRALARTE, è a ingresso libero. Durante la presentazione, verranno proiettate immagini del viaggio descritto nel libro, mentre il pubblico potrà degustare il chai e il lassi, bevande tradizionali dell’India. Relatrice sarà la professoressa Gabriella Addivinola.

Al termine della presentazione l’evento continuerà con un buffet con degustazione di alcuni piatti della cucina del subcontinente asiatico e non solo, e nel parco di Villa Amai, circondati dalla magia della natura verranno proiettati video documentari di alcuni dei fantastici viaggi dello scrittore come “Attraverso le vie del deserto del Thar” un avventura che ha portato lo scrittore ad attraversare, a dorso di un dromedario, 650km lungo le antiche vie dei nomadi del Rajasthan e anche “Shivaratri” immagini della festa religiosa annuale piu importante dell’India.

Autostop attraverso l’Himalaya racconta una parte del viaggio tra India e Nepal, di circa un anno e mezzo, compiuto nel 2006 dall’autore, instancabile giramondo, alla volta dell’Himalaya. Si snoda attraverso le carreggiate più alte del pianeta, percorse in autostop inseguendo una visione, e poi un sogno, avuti a Dharamsala presso la residenza del Dalai Lama. Il protagonista del sogno è suo padre, anche lui appassionato e libero viaggiatore, che fin dalla giovane età ha percorso le strade del sud dell’Europa e lo ha iniziato all’autostop.

A partire dall’Himalaya l’autore penetra negli angoli più remoti del Ladakh, sul confine con il Pakistan, e raggiunge le porte del ghiacciaio di Siachen, la linea di guerra più alta al mondo, e poi parte dell’altipiano del Tibet. Nel racconto le esperienze del viaggio presente si intrecciano ai sogni dell’autore e ai ricordi delle sue avventure passate. Ricordi, per esempio, di quando attraversò il Rajasthan a cavallo di una vecchia motocicletta Royal Enfield, di quando percorse il deserto del Thar con un dromedario per oltre 650 chilometri, di quando visse in una caverna lungo le sponde del fiume Gange insieme a un sadhu o di quando, seguendo il movimento maoista in Nepal, si trovò accanto al suo leader Prachanda.

Sebastiano Ramello nasce nel 1973 a Fossano . Ha dedicato la sua vita a viaggiare per il mondo nei modi più disparati, prima come backpacker, poi per lavoro come wine ambassador. La vita da globetrotter l’ha visto percorrere più volte le strade dell’India, sia come fotoreporter che come esploratore: attraversando su un dromedario il deserto del Thar, viaggiando a cavallo di una vecchia Enfield, facendo autostop in Himalaya, scalando alcune vette in solitaria in Ladakh e navigando su una canoa tribale nelle Backwaters del Kerala. Ha compiuto numerosi viaggi in Messico, Guatemala, Pakistan, Nepal e in gran parte del Sud-Est asiatico. Ha percorso in lungo e in largo la Cina, sia per lavoro che per piacere.

In autostop ha attraversato Vietnam, Cambogia, Thailandia, Laos e il Myanmar. Su una canoa canadese ha esplorato parte della Svezia e in barca a vela le isole Canarie. È un amante di sport outdoor ed estremi, dall’arrampicata al kayak alpino, e un appassionato di fotografia e video. Ha scritto per quotidiani e riviste in USA, Hong Kong, Cina e Italia e ha dato vita alla prima ricerca al mondo sull’intolleranza alimentare legata al vino, la “Low Histamines”. Con Echos edizioni ha pubblicato La Maschera e In viaggio con Maneki.