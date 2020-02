Autogestire le malattie croniche: seminari tenuti da infermieri a Cuneo, Barge e Carrù

L'Asl Cn1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità, organizza sul proprio territorio alcuni seminari per l'autogestione delle malattie croniche, condotti da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford. Il programma di autogestione delle malattie croniche consiste in un seminario della durata di due ore e mezza alla settimana, per sei settimane, che si svolge in sedi comunitarie. Le sessioni sono interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: tecniche per gestire problemi come la frustrazione, la fatica, il dolore e l'isolamento; esercizio fisico appropriato per migliorare la forza, la flessibilità e la resistenza; uso appropriato dei farmaci; comunicare efficacemente con la famiglia, gli amici e gli operatori sanitari; nutrizione; valutazione dei nuovi trattamenti.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita. Di seguito il calendario dei seminari che si terranno nelle diverse sedi:

Cuneo – Centro Diurno, corso Francia 10

mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

4 marzo - 11 marzo - 18 marzo - 25 marzo - 1 aprile 2020 - 8 aprile

Per informazioni e iscrizioni: Vilma 334 6684655

Barge – Sala L.Geymonat presso la Biblioteca comunale - via Monviso 1

giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

02 aprile - 09 aprile - 16 aprile - 23 aprile - 30 aprile - 07 maggio

Per informazioni e iscrizioni: Manuela 338 7513725 - Franca 347 6448127

Carrù - Biblioteca comunale piazza Dante Alighieri 12

martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

07 aprile - 14 aprile - 21 aprile - 28 aprile - 05 maggio - 12 maggio

Per informazioni e iscrizioni: Sabrina 334 2197335

L’iscrizione è obbligatoria (massimo 20 iscritti), si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.