Autodichiarazione indispensabile per muoversi da casa: lavoro, salute, necessità

CUNEO CRONACA - Da venerdì 6 novembre, con l'attuazione del nuovo Dpcm di Conte che introduce ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in Piemonte sarà "vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". Clicca QUI per l'autodichiarazione

"Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita - prosegue il testo del Dpcm -. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto".

(Immagine tratta dal sito del Governo)