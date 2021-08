Incidente a Pezzolo Valle Uzzone, persona sotto trattore: intervenuti vigili del fuoco ed elisoccorso

CUNEO CRONACA - Sono ore di lavoro intenso per i vigili del fuoco della provincia di Cuneo che nella mattinata di martedì 10 agosto sono stati chiamati ad intervenire su più fronti.

A Casteldelfino per un incendio di un camino che si è sviluppato presumibilmente da una stufa. A Mondovì, in via San Francesco, per la rimozione di vetri caduti da una casa disabitata.

Verso le 12, poi, le squadre sono intervenute a Pezzolo Valle Uzzone, in Alta Langa, per una persona rimasta sotto un trattore. Sul luogo dell'incidente sta intervenendo l'elisoccorso.