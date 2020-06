Cuneo: auto fuori strada in via Bisalta, 3 feriti (fra cui una bimba di 6 anni) portati al S. Croce

CUNEO CRONACA - Intervento del 118 a Cuneo alle 20,40 di martedì 30 giugno per un’auto fuori strada a Cuneo in via Bisalta (la strada da Cuneo a Boves, dopo le curve con l'incrocio con la Mellana "Torre Brizio")

Secondo le prime sommarie informazioni giunte dal 118 nell’incidente sono state coinvolte 3 persone: un uomo e una bambina di 6 anni soccorsi entrambi in codice giallo mentre la mamma in codice verde.

I tre sono stati trasportati all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Cuneo.