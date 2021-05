CUNEO CRONACA - Riceviamo dai vigili del fuoco di Cuneo e pubblichiamo: “Auto fuori strada a Marene via Mottini nella notte tra sabato primo maggio e domenica, il conducente, una ragazza è riuscita ad uscire autonomamente dalla vettura, una Fiat 500.

La vettura in seguito ha preso fuoco. sul posto sono intervenuti i VV.F Saluzzo e i volontari Savigliano. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale per accertamenti".