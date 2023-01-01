Auto d'epoca tra leoni e tigri: torna il "Raduno Safari" tra Morozzo e Murazzano

CUNEO CRONACA - Claudio Bernardi, noto organizzatore locale di raduni d’auto d’epoca, anche quest’anno invita gli appassionati al “Raduno Safari d’epoca”, in programma nel pomeriggio del prossimo 15 marzo. L’iniziativa è riservata a mezzi con almeno vent’anni di età (fino a un massimo di ottanta auto).

Il ritrovo è previsto dalle 13 alle 14.20 nella piazza principale di Morozzo, dove i mezzi verranno esposti e si svolgeranno le iscrizioni presso il Bar Bughi, adiacente alla piazza, che offrirà un caffè a ogni mezzo iscritto. Ogni equipaggio riceverà inoltre una welcome bag. Alle 14.30 il corteo partirà per un giro caratteristico che, attraversando le colline delle Langhe, condurrà al Parco Safari di Murazzano.

I partecipanti potranno usufruire del biglietto d’ingresso al prezzo speciale di 12 euro a persona e vivere l’emozione di sfilare, a bordo della propria auto d’epoca, tra leoni, lupi, bisonti, tigri e altri animali. È previsto un primo giro senza fermate, dopodiché sarà possibile rientrare e, parcheggiando, osservare da vicino gli animali presenti nel parco.

È compresa anche la visita al rettilario e, prima della ripartenza, verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Alle 18 circa è previsto il rientro lungo un percorso panoramico che, dal centro di Murazzano, passerà davanti al Sacrario di San Bernardo. Per chi lo desidera, sarà possibile concludere la giornata con una cena in compagnia alla “Dimora del Contadino” di Mondovì, con “Menù Raduno” a 20 euro, tutto compreso. In questo caso, le prenotazioni dovranno pervenire entro il 9 marzo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 334.9368866 (valido anche per prenotazioni cena) oppure scrivere a claudio.bernardi73@tiscali.it. Per ragioni di sicurezza, essendo gli animali liberi potenzialmente pericolosi, possono essere iscritti al Raduno soltanto mezzi d’epoca chiusi. Eventuali cabriolet o moto potranno partecipare al tour, ma i partecipanti dovranno essere ospitati su auto di altri iscritti per prendere parte al Safari.