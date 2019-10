Intervento dei vigili del fuoco a Centallo alle 16 di venerdì 25 ottobre per un incidente stradale in via Torino (nei pressi di via Ospedale).

Coinvolti nello scontro un camioncino e un’auto. Il conducente è rimasto bloccato nell’auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco giunti da Cuneo e Busca.

Sul posto anche i carabinieri e il 118.