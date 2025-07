Attraverso Festival: Francesco Costa a Cherasco per raccontare il mondo che cambia

CUNEO CRONACA - Attraverso Festival torna a Cherasco con due appuntamenti, il primo dei quali è in programma venerdì 18 luglio. Sul palco allestito in piazza Arco del Belvedere salirà Francesco Costa, uno dei volti più autorevoli e seguiti del giornalismo italiano contemporaneo. Giornalista, blogger, saggista e podcaster di successo, Costa è una figura centrale del quotidiano online Il Post, dove ha ricoperto il ruolo di vicedirettore e, dal 2025, ne è diventato direttore. È inoltre la voce di Morning, la rassegna stampa quotidiana che ha conquistato migliaia di ascoltatori con il suo stile chiaro e diretto.

Con l’incontro "Il mondo nuovo. Dove stiamo andando, a che velocità e come evitare di perderci nel caos", Costa guiderà il pubblico in un’analisi lucida e approfondita delle grandi trasformazioni globali, con particolare attenzione ai mutamenti politici che investono l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti di Donald Trump. Il mondo occidentale è a un bivio: il suo ruolo, la sua storia e i suoi orizzonti di senso vengono ridefiniti da forze inedite, tra crisi della democrazia e rivoluzioni tecnologiche. Quali scenari ci attendono? Qual è il ruolo dell’informazione in questa fase di trasformazione profonda?

Esperto di politica statunitense, Costa ha raccontato per anni gli USA attraverso reportage, newsletter, podcast, libri, spettacoli teatrali e apparizioni televisive. Vincitore del Premio Estense con Frontiera, ha segnato un punto nel giornalismo italiano con Da Costa a Costa, una newsletter e un podcast che dal 2015 sono diventati un punto di riferimento per chi vuole capire l’America contemporanea. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia comprendere meglio il mondo dell’informazione e il futuro della politica internazionale.

Francesco Costa (1984) è nato a Catania, vive a Milano ed è giornalista e vicedirettore del giornale online «il Post». Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, dal 2015 cura il progetto giornalistico «Da Costa a Costa», composto da una newsletter e da un canale su YouTube. È stato autore e volto della miniserie televisiva «The American Way» per DAZN. Dal 2021 conduce il podcast giornaliero «Morning», una rassegna stampa commentata che ha raccolto quattro premi agli Italian Podcast Awards. Nel 2022 ha vinto il Premiolino, uno fra i più antichi e importanti riconoscimenti giornalistici italiani. Da Mondadori ha pubblicato Questa è l’America (2020), Una storia americana (2021), California (2022) e Frontiera (2024).

Per info: www.attraversofestival.it