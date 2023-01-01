"Attraverso" cambia voce: ad Alba l'ironia di Yoko Yamada, a Busca il "Francesco" di Cazzullo e Branduardi

CUNEO CRONACA - Quasi trenta serate, prime date già sold out e nuovi luoghi scoperti dal pubblico: la prima parte dell’XI edizione di Attraverso Festival conferma la forza di una rassegna pensata per parlare a pubblici diversi e mettere in rete territori e comunità. I debutti nei nuovi comuni di Rocchetta Palafea (AT) e Pozzolo Formigaro (AL) sono stati un successo, con spettatori arrivati da tutto il Piemonte che, seguendo il festival, hanno incontrato borghi e paesaggi che non conoscevano, nella migliore tradizione di Attraverso come viaggio culturale nel Piemonte meridionale. Dopo questa corsa estiva tra risate, riflessioni e scenari UNESCO, il programma entra nel cuore di agosto con due appuntamenti emblematici della doppia anima del festival, la comicità che legge il presente e la musica che incontra la narrazione storica, prima della ripresa del cartellone dal 26 agosto e del cammino che proseguirà fino a metà settembre.

Mercoledì 5 agosto ad Alba, al Teatro Sociale G. Busca – Arena Guido Sacerdote, protagonista sarà Yoko Yamada con “Stellina Scintillina” (ore 21, ingresso 15 euro), nuovo spettacolo di una delle stand-up comedian più originali della scena italiana. Classe 1993, madre italiana e padre giapponese, Yamada ha iniziato il suo percorso sul palco nelle serate di open mic di Venezia, passando in pochi anni dai piccoli teatri alle due stagioni su Comedy Central, alla finale di Italia’s Got Talent e al Premio Satira di Forte dei Marmi come miglior stand-up comedian. In “Stellina Scintillina” porta in scena questa doppia appartenenza e la trasforma in materiale narrativo: aneddoti di famiglia, viaggi tra culture diverse, coming out, ansie da trentenne e lavoro precario diventano tasselli di un racconto personale che usa la comicità come lente per osservare ruoli sociali, stereotipi e contraddizioni del presente; il tono resta pop ed empatico, con un linguaggio diretto e ironico che cerca la risata senza rinunciare alla profondità, perfettamente in linea con lo sguardo che Attraverso dedica alla stand-up come forma di racconto del nostro tempo.

Giovedì 6 agosto a Busca, al Parco del Museo dell’Ingenio, il registro cambia completamente con “Francesco”, dialogo tra il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e il cantautore Angelo Branduardi (ore 21, ingresso 30 euro), accompagnati dalle musiche dal vivo di Fabio Valdemarin. Qui i linguaggi si intrecciano: la narrazione di Cazzullo ricostruisce la figura di San Francesco, il suo contesto storico e politico, la sua radicalità umana e spirituale, mentre le canzoni di Branduardi aggiungono una dimensione emotiva e immaginifica, riportando in musica la forza di un santo laico e popolare che attraversa secoli di cultura europea; ne nasce uno spettacolo che unisce biografia, storia, spiritualità e interrogativi attuali su povertà, pace, rapporto con la natura, temi che dialogano con molti altri appuntamenti di Attraverso dedicati ai grandi racconti del passato e del presente.

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