Attesi in migliaia a Saluzzo per i funerali di suor Elvira: ecco le limitazioni al traffico

CUNEO CRONACA - Sono migliaia i fedeli e i devoti attesi dall’Italia e anche dall’estero per il funerale, il 10 agosto, e per la sepoltura, l’11 agosto, di madre Elvira, la fondatrice della Comunità Cenacolo, morta a 86 anni il 3 agosto. Le due cerimonie comportano delle modifiche alla viabilità e alcuni divieti. "Per la messa funebre di giovedì pomeriggio – spiegano dal Comune di Saluzzo – l’accesso alla zona di San Lazzaro in collina, dove c’è la casa madre del Cenacolo e dove ci sarà la cerimonia, sarà regolato come per i giorni della Festa della Vita: ci sarà un senso unico dalla Castiglia verso via Creusa, solo per autorizzati e residenti. Per tutti gli altri sarà in funzione una navetta del Cenacolo dal parcheggio del Foro boario".

La mattina seguente, 11 agosto, il feretro sarà portato da ragazze e ragazzi del Cenacolo da San Lorenzo fino alla casa di località Bramafarina, su via Pagno, dove suor Elvira ha trascorso gli ultimi anni e dove sarà sepolta. La strade del percorso saranno chiuse, generalmente al passaggio dei fedeli, tranne alcuni punti "sensibili" che rimarranno off limits più a lungo. I divieti sono stati stabiliti per il lasso di tempo dalle 8,30 alle 15, ma cesseranno man mano che l’ultimo pedone sarà transitato.

“Il corteo a piedi scenderà da via San Lorenzo – aggiungono dal Comune – e poi passerà nel centro storico su via Valoria e fino giù a piazzetta Santa Maria. Si immetterà su piazza Risorgimento poi corso Italia, corso Piemonte e infine su via Pagno. Chi abita a monte di questa direttrice, ad esempio su via San Rocco, via San Martino o via dei Camini, deve sapere che potrà dover attendere da qualche minuto ad un’ora per lasciar transitare la gente in sicurezza. Consigliamo, a chi avesse urgenze, di parcheggiare auto e mezzi a valle, ad esempio in piazza Montebello, in modo da non rimanere bloccato. La missione di madre Elvira ha toccato le vite di tanti che ora giustamente vogliono renderle omaggio: per questo chiediamo a tutti i saluzzesi di essere pazienti e contribuire alla buona riuscita delle cerimonie”.