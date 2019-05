Attesa per Florete Flores, l'evento che a giugno porta a Vicoforte colori e profumi

Anche quest’anno, per la quarta volta, nel primo fine settimana di giugno Vicoforte (CN) ospita Florete Flores, mostra mercato del giardinaggio di qualità che inonda di fiori il sagrato del santuario barocco con la cupola ellittica più grande del mondo.

Sarà una festa di fine primavera all’altezza del luogo e della sua storia e una piacevole scoperta per i visitatori che sceglieranno questo week-end per conoscere un luogo di monumentale bellezza e viverne le atmosfere in un mare di piante.

Fiori stagionali, rose, erbe aromatiche, acquatiche, alberi e arbusti da giardino, piante grasse, erbacee perenni, piantine da orto, piccoli frutti e molte altre piante proposte da decine di vivaisti (provenienti oltre che da tutto il Piemonte anche da Toscana, Liguria e Lombardia) si lasceranno ammirare e acquistare insieme a tutto quanto ruota intorno al mondo del giardino, dell’orto e del frutteto.

Ma non solo. In omaggio alla natura che dispensa i suoi mille colori e rende allegra e leggera la nostra vita, quest’anno per la prima volta saranno in mostra anche uccellini variopinti, pesci, polli ornamentali, animali da cortile, conigli.

E fiori in 100 colori (100 letteralmente, con il loro nome scientifico e varietale!) faranno corona attorno al sagrato della basilica, mentre i fiori spontanei commestibili e i funghi raccolti e classificati dal Gruppo Micologico Cebano si esibiranno sotto i portici della Palazzata e una sfilata di abiti floreali offrirà la domenica pomeriggio quel tocco fashion in più.

Oltre ai colori, è stato scelto come tema di approfondimento un albero di cui far conoscere storia, tradizioni e usi. In una zona dedicata di Florete Flores si parlerà del castagno, della sua coltivazione e dei problemi fitosanitari che lo hanno interessato negli ultimi decenni. Si assaggeranno i prodotti a base di castagne - dai dolci alle birre, dal miele alle tagliatelle – si vedranno in mostra e in vendita ceste e graticci e piccoli castagni da piantare in frutteto, si potranno scoprire proprietà e utilizzi del tannino estratto dal suo legno (in Italia solo nel Monregalese e in Lucchesia) e assistere a sessioni di scultura dei tronchi con la motosega.

E poi molto di cui fare esperienza: la xiloteca di Vicoforte con una ventina di nuovi legni in mostra, le visite guidate, i laboratori e le dimostrazioni, il test di Luscher un po’ gioco e un po’ test di psicologia per scoprire che cosa raccontano i colori a ognuno. Per i visitatori più spericolati ci sarà anche la possibilità di salire con casco e imbragatura sulla cupola del santuario e osservare la mostra mercato dall’alto!

Florete Flores aprirà i battenti sabato 1 giugno alle ore 9. La manifestazione, ad accesso gratuito, proseguirà sino a domenica 2 giugno alle ore 19,00.

Info

• Florete Flores si svolge lungo la Palazzata del Santuario della Natività di Maria di Vicoforte (CN) e nelle vie adiacenti dalle ore 9 di sabato 1 giugno 2019 alle ore 19,00 di domenica 2 giugno. Non è previsto alcun biglietto d’ingresso.

• Per raggiungere Vicoforte con l’autostrada: uscita Mondovı̀ o Niella Tanaro sulla A6 Torino-Savona. Seguire poi le indicazioni per Vicoforte (pochi minuti).

• Il nome della manifestazione fa riferimento all’Ecclesiastico (39:19-21): “Florete flores, quasi lilium, et date odorem, et frondete in gratiam...” ovvero: “Fiorite fiori come gigli e spandete profumo e riempitevi di fronde con grazia...”

• Possibilità di salire sulla cupola del Santuario (necessaria la prenotazione al n. 331-8490075 o visitando il sito www.magnificat-italia.com).

• Il servizio di ristoro sarà curato dalla Pro Loco di Vicoforte e garantito per tutta la durata della manifestazione insieme ad altre Pro Loco piemontesi e liguri che offriranno piatti del loro territorio. • Il Comune di Vicoforte ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno voluto contribuire ai costi organizzativi con una sponsorizzazione.

Per ulteriori informazioni

Ufficio IAT di Vicoforte tel. 0174-563098 iatvicoforte@cuneoholiday.com

su facebook: Ufficio Turistico Vicoforte