Atmosfere irlandesi per il magico concerto nella cappella di San Bernardo a Pamparato

Il Festival dei Saraceni di Pamparato (Cuneo) entra nel vivo. Dopo il concerto dello scorso sabato dove il Coro da Camera di Torino si è esibito davanti ad un folto pubblico che gli ha tributato lunghi applausi, è la volta dell’Euron Ensemble – The Fellowship of Celtic Music, giovedì 11 luglio, alle 21, presso la suggestiva cappella di San Bernardo, poco distante dal centro storico di Pamparato (ingresso 5 euro). Come il nome stesso suggerisce, la serata sarà animata da atmosfere irlandesi reinterpretate in chiave colta con strumenti originali.

Leader dell’ensemble il noto musicista piemontese Enrico Euron, docente di arpa celtica al conservatorio di Castelfranco Veneto e solista di fama internazionale. L’occasione consente una gradevole passeggiata serale in mezzo alla natura, ma per chi lo preferisse è disponibile un servizio di navetta organizzato dal Comune.

Nel frattempo stanno procedendo a pieno ritmo i corsi estivi dell’Academia Montis Regalis che vedono impegnati oltre trenta bambini che si esibiranno insieme ai docenti e alle voci soliste Maria Claudia Bergantin (Soprano) e William Allione (Baritono) nell’operina "I Musicanti del Villaggio" con la regia di Corrado Rollin. Lo spettacolo è domenica 14 luglio, alle 16.30, presso il castello di Pamparato.

Lunedì 15 luglio, alle 21, sempre nel salone consiliare del castello di Pamparato, sarà l’ensemble Didone Abbandonata a intrattenere il pubblico con un programma dedicato ai capolavori del barocco. La formazione è composta da Nina Przewozniak al violino barocco, Davide Stefanelli al clavicembalo e Francesco Olivero alla tiorba e alla chitarra barocca.

Il concerto apre la settimana di corsi estivi di musica antica e barocca che si concluderanno sabato 20 luglio. Il Festival dei Saraceni proseguirà invece con nuovi appuntamenti nel corso dell’estate.

Note organizzative per il concerto nella cappella di San Bernardo

Parcheggio piazza Marconi (presso la sede del concerto non è prevista area parcheggio, ma solo area di movimentazione navetta);

possibilità di raggiungere il sito con una passeggiata segnalata in salita di circa 40 minuti (in alternativa: navetta gratuita da piazza Marconi alla cappella di San Bernardo, tempi di percorrenza: circa 10 minuti);

presenza di personale addetto alla accoglienza in piazza Marconi per indicazioni sulla strada da percorrere, sui parcheggi e sulla navetta;

presenza di personale addetto all’accoglienza presso la cappella di San Bernardo;

al termine del concerto, possibilità di effettuare una visita guidata gratuita alla cappella Di San Bernardo.

Consigli utili (vista la particolarità dell’evento)

Munirsi di coperta, cuscino per sedersi sul prato ed eventuale pila per illuminare la strada;

indossare abbigliamento comodo da ambiente montano;

in prossimità della sede del concerto, che si trova in un grazioso boschetto, non ci sono i servizi igienici;

si consiglia pertanto di usufruire, in caso di necessità, dei servizi del bar in piazza Marconi.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l'oratorio di Sant'Antonio.