"AtleticaMente": le scuole della Granda tornano in pista a Mondovì per una giornata di sport

SERGIO RIZZO - Si svolgerà martedì 30 maggio (ore 8.00-12.00) presso la pista di atletica "Fantoni Bonino" di via Conti di Sambuy 10 a Mondovì, in località Beila, “Atleticamente”, la manifestazione conclusiva del progetto di promozionale sportivo-scolastica organizzata da Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì.

Il progetto, nato con il supporto dell’Usr per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo e del Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco-Govone-Beccaria”, si propone di creare in tutta la zona del Monregalese una funzionale collaborazione per coinvolgere il maggior numero di giovani alla pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare dell’atletica Leggera, in quanto base fondamentale per tutti gli sport. Alla giornata finale prenderanno parte gli alunni delle tre classi delle Scuole Secondarie di I° grado che hanno aderito al progetto.

Gli studenti si confronteranno divisi in due categorie ragazzi e cadetti – per un totale di oltre 600 atleti - in gare di velocità (60 e 80 m), salti (lungo e alto), lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 e 1000 metri). Al termine oltre alle premiazioni individuali, ai primi otto istituti classificati l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo riconoscerà un buono per l’acquisto di materiale sportivo.

Enrico Priale per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo segue il progetto: “AtleticaMente nasce da un’idea di Milvio Fantoni che nel corso degli anni si è evoluta ed è cresciuta fino a raccogliere le adesioni di ben 14 istituti: dalla Val Tanaro a Bene Vagienna, passando per Bossolasco. Stiamo lavorando per riuscire a far vivere ai ragazzi una bella giornata di Sport, ma gli allenamenti pomeridiani alla pista e presso le palestre scolastiche, sono già in corso da alcune settimane grazie al coordinamento di Aura Angelica Bella e alla disponibilità dei nostri tecnici. La scuola e lo sport si pongono indubbiamente le medesime finalità educative ed è da sempre condivisa la convinzione che un doppio stimolo e uno sforzo congiunto possano decisamente aiutare i ragazzi nel percorso di crescita”.

Dal Comune interviene l’assessore Francesca Bertazzoli commenta: “Ringrazio i dirigenti e i professori delle scuole monregalesi, sempre disponibili a collaborare con le associazioni al fine di garantire ai ragazzi esperienze di formazione e crescita personale non solo tra i banchi di scuola, ma anche all'aria aperta. Sarà una giornata di sport che non dimenticheranno!”. Concorda il collega Alessandro Terreno, assessore allo Sport: “La Città di Mondovì è vicina a questa iniziativa: quando si parla di sport e di giovani è doveroso da amministratore supportare il più possibile. Ringraziamo l’Atletica Mondovì per la ormai nota capacità organizzativa e passione nel creare e fare crescere determinate iniziative".

