ATLETICA/ In gara sotto la pioggia, assegnati a Mondovì i titoli regionali individuali

SERGIO RIZZO - Era tutto pronto a Mondovì presso la pista “Fantoni Bonino” per ospitare quello che sarebbe dovuto essere l’appuntamento clou a livello assoluto in Piemonte con l’assegnazione dei titoli Regionali individuali. Quasi 1200 erano gli iscritti per la due giorni monregalese, ma l’allerta meteo diramata dalla protezione civile nella giornata di venerdì il week end congiuntamente alle condizioni già pressoché al limite dell’impianto con locali allegamenti nelle zone attigue alla pista, ha fatto si che la sede venisse spostata prudenzialmente ad Alessandria, dove la situazione meteo era meno critica. Pioggia battente e freddo pungente hanno accompagnato gli atleti soprattutto nella giornata di sabato.

Per i colori monregalesi, presenti quindi in formazione a ranghi ridotti sulle gare dove occorrevano i punteggi per i campionati di società, le gioie sono arrivate sui 5.000 metri uomini con Nicolò Gallo argento in 15’06”91 dietro all’alessandrino Luciano Spettoli campione regionale in 14’59”88 (entrambi categoria Promesse). In gara anche Federico Rosso 17° in 17’11”08 e Mario Gazzola 20° in 18’13”15. Bellissima medaglia d’argento anche per Michele Aimo sui 3000 siepi con il p.b. migliorato di 10 secondi e portato a 10’20”49 (Mario Gazzola 11’24”04), crono che gli permette di salire sul secondo gradino del podio tra le promesse e ottenere un ottimo 4° posto assoluto. Non male per il giovane tecnico che si è avvicinato alla difficile disciplina solo nell’ultimo mese.

Tra le donne si è distinta l’allieva Claudia Borello giunta quinta nella 5 km di marcia, ma salita sul podio al terzo posto in quanto le prime due atlete cinesi. Punti preziosissimi in ottica campionati di società sono stati portati da un grande ex della marcia monregalese Riccardo Murizzasco. Il villanovese, con grande spirito di squadra si è messo a disposizione della società tornando in pista dopo quasi 20 anni e riuscendo a coprire i 10 km di gara in 58’25”06. Bene anche la coppia Betrice Dotta e Carola Pecollo che ha saltato rispettivamente 1,35 e 1,30 mt piazzandosi al 5° e 6° posto regionale. Nel lancio del martello va menzionato Marco Ambrosio che con l’attrezzo da 7,260 kg ha fatto segnare un bel 28,29 m. misura che gli ha permesso di giungere sesto. Negli 800 metri Riccardo Prette chiude la sua fatica in 2’14”31 e Lorenzo Pecollo in 2’24”03.

Sergio Rizzo