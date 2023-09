ATLETICA/ Successi e podi per il Roata Chiusani: Cadetti, Cuneo-Michelin e Trail del Moscato

CUNEO CRONACA - Trasferta più che positiva per il gruppo Cadetti dell’Atletica Roata Chiusani, accompagnati dai Tecnici Massimino e Griseri, ai Campionati Regionali Cadetti disputatisi a Giaveno.

Titolo Regionale nel getto del Peso per Diletta Perisello, che vince con un ottimo lancio da 10,35m, che vale il nuovo Personal Best e la convocazione in rappresentativa Regionale.

Ottimi riscontri anche per Pietro Matarazzo, che centra il minimo di qualificazione per i Campionati italiani Cadetti di Caorle sia nella prova sui 1000 metri, chiusa in 2’41”61, che in quella sui 2000 metri, in 5’57”87.

Molto bene anche gli altri Cadetti impegnati nelle varie specialità della pista, Irene Giraudo, Denise Allena, Asia Giraudo, Viola Facelli, Maria Carosso, Olivia Pellegrino, Martina Tomatis, Giorgia Lamberti, Francesco Gollè (personale sui 2000m in 6’24”95), Leonardo Morello e Matteo Falco.

La 40a Edizione della Cuneo-Michelin si presenta ricca di soddisfazioni per l'Atletica Roata Chiusani.

Sul percorso di 9,2km (rivisitato in occasione del 60° anniversario dello stabilimento, con passaggio dei podisti all'interno dello stesso) della classica di inizio autunno, Mattia Galliano vince in solitaria, tagliando il traguardo in 28'40" davanti a Simone Peyracchia (Pod.Valle Variata) 29'25" e Guglielmo Giuliano (Dragonero) 29'53". Per le donne, vittoria di Eufemia Magro (Dragonero), davanti a Damiana Olivero (Sportification) e Sandra Lerda (Dragonero).

Piazzamenti e podi di categoria per gli altri atleti roatesi in gara: spicca il 4° posto assoluto di Massimo Galliano che in 30'16" si aggiudica la vittoria in categoria SM45.

Vittoria di categoria anche per Pietro Belmondo (Allievi), Enrico Aimar SM40, Tiziana Semeraro SF60, secondo gradino del podio di categoria per Danilo Brustolon SM35 e Silvia Di Salvo SF55, terza piazza per Maurizio Morello SM40 e Simone Curti AM.

Buoni piazzamenti in classifica per Carmine Matarazzo, Luca Rabbia, Luca Stellino, Roberto Alfonsi, Sergio Cavallo, Dario Arneodo, Federico Not, Domenico Cuceli, Silvio Cuceli, Francesco Godano, Sara Viale, Federico Selvatico, Tiziana Semeraro, Mirco Grillo e Maria Bacilieri.

Grazie alla folta presenza ed ai risultati conseguiti dai suoi atleti, l’Atletica Roata Chiusani è seconda nelle speciali classifiche per Società numerose e a punteggio.

Due podi di categoria per gli atleti del Roata Chiusani in gara sul Miglio, al 16° Meeting Regionale in Pista di Novi Ligure, prova valida per il Circuito Miglio Piemonte.

In una serata condizionata dalle forti raffiche di vento, Luca Laratore vince la categoria SM45, seconda piazza SF55 per Silvia Di Salvo.

Titolo provinciale Trail lungo in categoria MasterB e quinta piazza assoluta per Matteo Renda. Il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude in 6h23’06” la prova di 54km del Trail del Moscato, in scena a Santo Stefano Belbo.

(Nella foto: il Roata a Giaveno)