Atletica Roata Chiusani vince il Miglio Piemonte 2025 e brilla anche alla Strafossano

CUNEO
CUNEO CRONACA - Con la settima prova si è concluso a Biella il Circuito Regionale del Trofeo Miglio Piemonte, partito a maggio alla Pellerina. Grazie agli ottimi punteggi dei suoi atleti in gara nelle sette prove, l'Atletica Roata Chiusani vince il Trofeo Miglio Piemonte 2025.
Sulla distanza del miglio su strada, ritoccano il personale di specialità Guido Castellino con il crono di 5'47 e Silvia Di Salvo con 6'45, con il quale si aggiudicano la vittoria della 7a prova nelle rispettive categorie, confermandosi al primo posto anche nel TMP.
Grande prova di Massimo Galliano, 2° SM50 con l'ottimo crono di 4'47 a soli 3" dallo specialista Gabriele Beltrami, terza posizione in categoria per Carmine Matarazzo in 5'18, 8° Flavio Gancia in 5'54.
Matarazzo e Gancia, alla quarta prova nel circuito, confermano il primo ed il secondo posto SM50 nella classifica finale TMP. Molto bene anche gli Allievi, impegnati sulla stessa distanza: Francesco Gollé è 11° in 4'47, Davide Dutto 13° in 4'51, Andrea Mandrile 18° in 5'00, Leonardo Morello 5'06, Matteo Falco 5'20.
Nel miglio Ragazze, ben piazzata Emma Peano, in 6'42. Sui 3200 Cadetti bene Filippo Di Gioia, 12'03 e Giovanni Peano, 13'17. Ad accompagnare il Tecnico Marco Tomatis.
Folta presenza degli atleti roatesi, che conquistano podi e piazzamenti di rilievo alla 22esima edizione della Strafossano.
Sul percorso di 10km certificati Fidal, prova valida per il Corripiemonte, Sarah Aimée L’Epée incrementa il numero di vittorie stagionali, chiudendo prima donna assoluta in 36’55.
Completa il podio lungo assoluto femminile Cinzia Tomatis, quinta donna in 38’55. Sul podio assoluto maschile anche Tommaso Fogliatto, quinto in 32’50.
Vincono la categoria, piazzandosi nelle prime 10 posizioni della classifica assoluta
Vittorie di categoria anche per Tommaso Bosio 1°PM, Cristina Frontespezi Sf65 e Tiziana Semeraro SF60
Terzo gradino del podio di categoria per Enrico Aimar SM40, Pietro Belmondo JM e Giorgia Martina SF40
Piazzamenti per Maurizio Morello, Roberto Alfonsi, Domenico Cuceli, Federico Not, Dario Arneodo, Mirco Grillo, Silvio Cuceli.
Buona prova per Beatrice Peano, convocata in rappresentativa regionale al Trofeo delle Regioni Giovanili di Marcia, disputato a Grottammare.
Peano chiude i 2km con il nuovo personale di 11’44.
Ad accompagnare il tecnico Giorgia Tomatis.
(Nella foto: gli allievi del Roata a Biella)