Atletica Roata Chiusani, oltre 500 partecipanti alla festa di fine stagione

CUNEO CRONACA - E’ stato un appassionante pomeriggio, all’insegna dello sport e dell’amicizia, che ha visto più di 500 partecipanti, tra atleti grandi e piccini, familiari e simpatizzanti, dare vita alla gara sociale ed alla festa di fine stagione sportiva 2025 dell’Atletica Roata Chiusani, in programma presso il Campo Scuola Walter Merlo di Cuneo.

Numerosissimi gli atleti della categoria esordienti, impegnati in attività ludico-motorie, comprensive di salti, lanci e velocità, premiati con medaglia e meritatissima merenda. Altrettanto folta la partecipazione alle prove riservate alle categorie agonistiche, alle famiglie ed agli amici, in gara nelle varie specialità della pista.

Al termine dell’intenso pomeriggio sportivo, alla presenza di autorità e sponsor, del presidente Luca Massimino, del Vice Presidente Massimo Galliano e del Direttore Tecnico Fabio Milano, si sono svolte le premiazioni degli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’annata agonistica 2025. Sono intervenuti il Vicesindaco Luca Serale e l’Assessore Luca Pellegrino per il Comune di Cuneo, Graziano Giordanengo Vicepresidente Fidal Piemonte, Mirco Grillo, Presidente Fidal Cuneo, Claudia Martin in rappresentanza CONI, Beppe Viale, Rita Marchisio.

E’ stata anche l’occasione per coinvolgere e ringraziare i numerosi sponsor che, oltre ad aver messo a disposizione premi per gli atleti e per l’apprezzatissima lotteria, con il loro prezioso sostegno, permettono ad Atletica Roata Chiusani di proseguire l’attività sportiva con la consueta qualità ed attenzione: la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Fossano, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi, Scotta, Macellerie Cavallo, Armando Citroen, Riberi, Retifer, Calleris, Karhu Store Cuneo, Il Podio Sport, Erredue Gioielleria Rabino, Sport Leader, Fattoria Bovingrana, Farmacia Bertero, Inalpi, Valverbe Tisane Bio, L’Ortofrutta di Federico Massimino, F.lli Serra Lekkerland, l’Azienda Tino Paiolo, Pizzeria Il Tagliere, Il Molino Mettone, Arte in Forno, Ilaria Allasina, Alberto Abrate, I Gemj, Sandia, Bar Apotheke, Nicole Fede, Clarín Rooms Cuneo e Luigi Tuberga per il settore informatico.

Oltre al doveroso riconoscimento allo Staff Tecnico, composto da Chiara Arnaudo , Francesca Armando, Paolo Berto, Noemi Bogiatto, Lara Bressy, Adele Falcone, Nicole Fede, Francesca Filippi, Augusto Griseri, Eleonora Lingua, Luca Massimino, Fabio Milano, Mirco Grillo, Carlotta Montagna, Giulia Olivero, Andrea Reynaudo, Edoardo Sanfelici, Giorgia e Marco Tomatis, Andrea Viale, Beppe Viale, è stato fatto un ringraziamento a genitori e familiari che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione.

Lunghissimo l’elenco dei premiati.

Sul palcoscenico nazionale Master premiata la medaglia d’oro di Massimo Galliano, campione Italiano in categoria SM50 5km su stada e le 6 Medaglie in categoria SF65 (4 argenti e 2 bronzi) di Cristina Frontespezi (maratona, mezza maratona, 5km strada, 5000-1500-800 pista)

Per le Categorie Assolute, premiati i migliori piazzamenti ai Campionati Italiani: Annalisa Magliano 5a nel salto in Alto Cadette, Luca Coppola 7° nel salto in lungo JM, Edoardo Sanfelici 9° nel giavellotto U20, Grace Hankpada 7^ nel lancio del disco U20.

Premiati anche gli atleti che hanno raggiunto il minimo per la qualificazione ai Campionati Nazionali: Francesco Gollé 800m Allievi, Irene Giraudo 60m,Tommaso Bosio, 3000 siepi, Andy Gatto 400hs.

A seguire la Premiazione dei Campioni Regionali: Annalisa Magliano Andy Gatto, Danilo Brustolon, Enrico Aimar, Luca Massimino, Davide Martina, Guido Castellino, Luca Laratore, Luca Rabbia, Carmine Matarazzo, Davide Preve, Silvia Di Salvo, Sarah Aimee L’Epée, che si è distinta nella stagione sportiva 2025 per le numerose vittorie assolute nelle competizioni su strada.

Infine premiazione dei Campioni Provinciali: Danilo Brustolon, Enrico Aimar, Luca Massimino, Davide Martina, Guido Castellino, Luca Laratore, Luca Rabbia, Carmine Matarazzo, Davide Preve, Silvia Di Salvo, Sarah Aimee L’Epée, Maurizio Morello, Enrico Chiapello, Elena Baudena, CinziaTomatis, Irene Giraudo, Andy Gatto, Luca Coppola, Francesco Mattio, Asia Giraudo, Mattia Bono, Annalisa Magliano, Hankpada Essolotiye jea, Federico Bianchi, Allassane Diallo, Mattia Castagnotto, Francesco Godano, Pietro Belmondo, Tommaso Bosio, Francesco Battino, Matteo Falco, Andrea Mandrile, Davide Dutto, Francesco Gollè, Beatrice Anna Peano, Lorenzo Gramazio, Edoardo Sanfelici, Eleonora Carletto, Tommaso Morello, Matteo Brignone, Francesco Davico, Matilde Demichelis ed Eleonora Blengino.

Apprezzatissimo l’aiuto dei tanti volontari, collaborazione preziosa per l’ottima riuscita della manifestazione.