ATLETICA/ Record regionale per Alessio Romano del Roata Chiusani nei 2000 metri Cadetti

CUNEO CRONACA - Argento nazionale e record piemontese 2000 metri Cadetti per Alessio Romano, convocato in rappresentativa Piemonte ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti, a Parma, nel weekend.

Il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude al secondo posto i 5 giri di pista, fermando il cronometro in 5'44.18, siglando il personale sulla distanza. Un grande risultato per Romano che, oltre alla conquista della medaglia d’argento nazionale, stabilisce il nuovo record regionale sui 2000 metri Cadetti, migliorando il precedente primato di Valerio Gulli di 5’46.0 che resisteva dal 1997.