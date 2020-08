ATLETICA/ Mondovì sede del collegiale dei Lanci con gli azzurri Daisy Osakue e Zahra Bani

SERGIO RIZZO - “Solo” quattro sono stati i giorni di raduno che il Comitato Regionale del Piemonte è riuscito ad organizzare presso la pista di atletica di Mondovì.

Un successo in tempi di Covid. Il collegiale infatti, si è svolto con doppie sedute giornaliere di allenamento (mattina e pomeriggio), senza il pernotto, a differenza di quanto avveniva negli anni scorsi. Circa 25 sono stati i ragazzi che quotidianamente da tutto il Piemonte e Valle d’Aosta, raggiungevano Mondovì per seguire le lezioni della referente tecnica Maria Marello coadiuvata dalle due azzurre Daisy Osakue (discobola) e Zahra Bani (giavellottista).

Con loro anche il tecnico monregalese Andrea Pace e gli atleti Marco Ambrosio, Alice Bertola, Andrea Guffanti e Lorenzo Panero. Come sempre supporto logistico e organizzativo è stato garantito dall’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, quest’anno più che mai importante anche alla luce delle disposizioni anticovid.

Nel pomeriggio di domenica 23 agosto poi, come “appendice” al raduno, proprio presso l’impianto “Fantoni Bonino” si sono svolti i campionati valevoli per l’assegnazione del titolo regionale di lancio del martello per tutte le categorie. Una singola specialità, il martello appunto, che a causa del calendario compresso post lock down è stata assegnata a Mondovì, per quella che è stata la terza gara che l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo ha ospitato nella stagione.

Tra i vari atleti in gara si segnala la prestazione della Roccadebaldese Giulia Pace che tra le donne ha scagliato l’attrezzo a 32,56 metri (unico lancio valido e 5 nulli), misura che le vale comunque la terza posizione dietro alla leader Francesca Massobrio 55,40 mt. Per quanto riguarda la il settore velocità, sono stati convocati per martedì 25 a Pinerolo gli atleti Davide Rolfi, Valer Cerri, Jiahy Zhan e Rebecca Roà che saranno accompagnati dai tecnici Enrico Priale e Andrea Pace.

Con l’occasione si ricorda che tutti gli interessati – dai 5 ai 99 anni – possono partecipare alle attività proposte dall’Asd Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo.

La ripresa ufficiale degli allenamenti è prevista tutti i giorni a partire da lunedì 24 agosto dalle ore 18 alle 20. Per informazioni dettagliate contattare la segreteria via mail segreteria@atleticamondovi.net o chiamare 0174.33.92.55

(Nella foto: il podio per il Martello Donne 3° posto per Giulia Pace)