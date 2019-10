ATLETICA/ Mondovì protagonista al “Giro delle Mura” di Loano

I portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo hanno preso parte all’edizione n° 13 del “Giro delle Mura” di Loano.

Percorso molto veloce e partecipazione qualificata, con una bella giornata di sole giornata di sole che ha accompagnato i 200 partenti: ecco gli ingredienti della classicissima delle riviera ligure.

Davide Fia si conferma in grande forma chiudendo la sua fatica con il crono di 34’18” che gli permette di piazzarsi all’8° posto assoluto (terzo di categoria tra gli MM35) dietro al vincitore Emanuele Repetto in 32’25”.

Buono anche il 19° posto di Luca Mondino in 37’26” che ha preceduto Fabrizio Moscarini al 25° posto in 38’35” senza rivali nella categoria MM55. Si registra la partecipazione di Paolo Bosio giunto al traguardo in 47’31”, crono che gli permette un buon piazzamento a centro classifica assoluta (112°) e anche di categoria (21° negli MM45).

(Nella foto:Davide Fia)