Atletica Mondovì in gran forma: Laura Restagno domina la 10 km a Sanremo

SERGIO RIZZO - Sabato 21 giugno si è corso a Sanremo la “Run the Whales” dove l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si è presentata al via con Laura Restagno (nella foto), al rientro dopo cinque settimane di stop dopo un fastidioso infortunio.

Prima sulla 10 Km tra le donne in 38’24”, a 8’ la seconda donna Elisabetta Mo, mentre il primo uomo 34’17” Mickael Bontemps. Un buon test in vista della prima edizione di “Run the Night Karhu per Cdf”, la nuova Mezza di Cuneo, gara Bronze Fidal, con partenza e arrivo in piazza Galimberti, in programma venerdì 27 giugno.

Nella 21 km sanremese anche un altro biancorosso Corrado Basso 39° e terzo Sm45 in 1h34’11, mentre nella 10 km Simone Fulcheri ha chiuso in 45’26” (34° assoluto).

Alla Valle Stura Skyrace (percorso 20 km e 1.400 m. d+) di domenica 22 giugno, ottimo quarto posto assoluto del monregalese Marco Testino in 2h34’56, a meno di 4’ dal primo gradino del podio di Lorenzo Romano (2h18’).

Sergio Rizzo