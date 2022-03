ATLETICA/ Mondovì Acqua San Bernardo al raduno di marcia con Elisa Rigaudo

SERGIO RIZZO - Con la stagione dell’atletica outdoor ormai in dirittura di arrivo e con quella indoor ai nastri di partenza, il settore tecnico della Fidal Piemonte, coordinato dal fiduciario regionale giovanile Alfonso Violino, ha predisposto un calendario di incontri per seguire più da vicino le giovani promesse che il movimento sta cercando di costruire. Per questo motivo presso lo stadio Azzurri d’Italia di Alessandria e del “Nebiolo” di Torino si sono tenuti due collegiali riservati alle categorie giovanili di marcia e salto con l’asta.

Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo hanno preso parte alcuni atleti e sono state occasioni di utile confronto con i pari età piemontesi. Un momento di formazione per gli allenatori Ferdinando Pace e Marco Chiecchio. Per la marcia tutor d’eccezione Elisa Rigaudo che già collabora attivamente con l’Atletica Mondovì avendola inserita nel suo progetto tecnico. Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo sono stati convocati: Paola Ambrosio, Davide Iandoli, Alice Preve, Emma Battaglio, Eleonora Moroni (marcia) e Federico Palladino e Luciano Cillario (salto con l’asta).

Sergio Rizzo

(Nella foto: Atletica Mondovì al raduno di Marcia con Elisa Rigaudo)