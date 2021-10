ATLETICA/ Mondovì Acqua S. Bernardo torna da Biella con il bronzo di Soraia Cillario

SERGIO RIZZO - La grande atletica ha fatto tappa in Piemonte. La 29esima edizione del circuito città di Biella, organizzata da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, si è confermata una bellissima giornata di sport in grado di soddisfare tutti gli appassionati. Nello scenario del centro storico cittadino si sono disputati una serie di eventi che hanno coinvolto tutte le categorie, dal “Palio del Miglio”, ai tremila metri assoluti, passando per i campionati Regionali Giovanili di corsa su strada, per concludere con la gara di staffetta Mista di Marcia. Al via anche i due ori olimpici Massimo Stano (Fiamme Oro) e Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), che hanno impreziosito il ricco parterre dei partecipanti.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo torna dalla trasferta biellese con un bel bronzo finito al collo di Soraia Cillario sui 3,2 km validi per il campionato regionale categorie cadette. La fariglianese, avvicinatasi all’atletica tre anni or sono, iniziando a frequentare l’allora neonato Polo di Allenamento di Carrù, prosegue nel suo percorso di crescita che l’ha vista arrivare in cima alle graduatorie regionali nel mezzofondo. Il prossimo anno vi sarà il passaggio nella categoria allieve che sarà affrontato anche dalle compagne di allenamento con Caterina Boetti, ottima sesta e, da Alice Beccaria proveniente dai corsi di avviamento di settembre, ben difesasi all’esordio in gara.

Tra i cadetti sul percorso di quattro 4 km, il migliore dei monregalesi è stato Pietro Vieno finito 10°, seguito dal garessino Giacomo Bisio 12°. Da segnalare anche la prova di Matteo Blangero tra i ragazzi. Sul tracciato di 1,6 km il villanovese ha condotto gara di testa fin dai primi metri per poi lasciarsi sorprendere dalla volata degli avversari nel finale. Un “peccato” d’inesperienza per Matteo che ha iniziato a calcare le piste solo nella primavera dello scorso anno grazie alla positiva collaborazione instaurata con lo Sci Club Valle Ellero con cui, a breve, inizierà la stagione sciistica invernale.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Soaraia Cillario giunta al terzo posto)