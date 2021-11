ATLETICA/ Mondovì Acqua San Bernardo: dalla "Mezza che vale" alla Apple Run 2021

SERGIO RIZZO - Il calendario delle corse su strada prevedeva come evento clou del weekend appena trascorso la tradizionale "Mezza che vale". 800 atleti si sono dati battaglia sul percorso classico di 21km, mentre una vera e propria folla ha preso parte competitiva di 10km e alla non competitiva sempre di 10km aperta a tutti. Partenza e arrivo presso il Parco del Valentino a Torino con un tracciato caratteristico disegnato sul lungo Po della riva sinistra e della riva destra.

L’edizione 2021 de "La dieci che Vale" ha incoronato come vincitori Youness Bourouk e Giulia Morelli rispettivamente in 34’16” e 39’07”. In gara anche due canotte rosse dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: Lorenzo Rossi ha concluso la sua fatica in 47’27” (104°) e Dario Mondino 148° in 50’55” con cui si è piazzato 5° tra gli SM65.

Apple Run 2021 nel segno del keniano Eric Muthomi Riungu e dell'etiope Addisalem Belay Tegegn, vincitori dell’appuntamento con la 10km di Cavour che nella sua 14ª edizione, dopo l’annullamento del 2020 causa Covid, è andata in scena sotto una fitta pioggia. Oltre 600 i runner in partenza, con il trentunenne dell’Atletica Saluzzo precedere tutti con il crono di 29’48” davanti all’azzurro dell’Aeronautica Michele Fontana (29’48”) e il piemontese Francesco Breusa, terzo con il tempo di 30’25”. Più netto l’esito della gara femminile dove, la portacolori dell’Atletica Saluzzo ha chiuso in 33’31” davanti alla maratoneta dell’Esercito Fatna Maraoui (34’55”) e all’altra etiope Meseret Engidu Ayele (35’33”).

Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo erano al via quattro atleti. Il migliore dei monregalesi è stato Pierfrancesco Figone, all’esordio assoluto in gara, che si dimostra molto competitivo nonostante un avvio difficoltoso “chiuso” nel traffico. Per il 25enne cebano, il crono si è fermato su 35’32”, tempo che gli vale la 66ª posizione assoluta. Poco dietro (80°) è giunto un ottimo Andrea Bordin in 36’08 che si piazza al decimo posto tra gli SM35, mentre Augusto Griseri ha concluso in 44’18” (42° tra gli SM45) e Giuseppe Mantovani in 47’42” (29° SM55).

A partire dal 15 novembre sarà possibile iniziare a rinnovare il tesseramento per il nuovo anno sportivo, ma anche effettuare la prima iscrizione. Per coloro che vogliono iniziare e raccogliere nuove sfide, o semplicemente correre in compagnia oppure migliorare i propri risultati affinando la tecnica e seguendo tabelle di allenamento personalizzate, possono fare riferimento all’Asd Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo. Proprio per tutti i nuovi tesserati, sarà attiva una promozione grazie alla quale i mesi di novembre e dicembre saranno “omaggiati” nella quota tesseramento più pista anno 2022.

Per info: segreteria@atleticamondovi.net oppure 0174339255.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Lorenzo Rossi alla “Mezza che Vale”)