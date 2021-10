ATLETICA/ In 5 da Mondovì per "Una corsa da Re" a Venaria attraverso parco e giardini

SERGIO RIZZO - Il fitto calendario di competizioni su strada prevedeva anche "Una corsa da Re", organizzata dalla Base Runnig con partenza e arrivo dalla Reggia di Venaria con percorsi di 10, 21 e 30 km per le strade dei Giardini della Reggia, attraverso il parco "La Mandria" e la città di Venaria.

Michele Pianetta si è cimentato sul tracciato più breve concludendo la sua fatica in 49’29”, mentre sulla mezza maratona il più veloce dei monregalesi è stato Paolo Carlevaris (81°) in 1h41’51” che ha preceduto Silvio Grasso 2h12’32” in gara con la figlia Chiara. Luca Cardone infine, ha coperto i 30 km del lungo in 2h21’42” giungendo 63° sugli oltre 300 partenti.

(Nella foto: Paolo Carlevaris e Luca Cardone)