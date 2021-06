ATLETICA/ Il Roata Chiusani protagonista al Meeting di primavera di Mondovì

CUNEO CRONACA - Giornata agonistica ricca di risultati e soddisfazioni per gli atleti del Roata Chiusani, impegnati in pista a Mondovì, nel Meeting di Primavera, disputato Domenica 20 Giugno.

Accompagnati dal tecnico Fabio Milano, vittoria di Andy Gatto nei 110 Hs in 15”17, mentre Allassane Diallo chiude al 5° posto assoluto, 1°PM, sui 400hs in 52’64, in una prova ad altissimo contenuto tecnico in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto in calendario il prossimo fine settimana.

Al personale sui 3000m Mattia Galliano, 5° Assoluto e 1°PM, in 8’25”85.

Molto bene Giorgia Ghibaudo, 5a assoluta e 1a JF nei 400hs con il crono di 1’05”88, bene Luca Ribero, 12”26 nei 100m.

Vittoria di Alessio Romano nei 1200 siepi Cadetti, con il tempo di 3’28”38, che vale il minimo per la qualificazione ai Campionati Italiani.

Nei Cadetti buone prove di Sofia Bonardello, 5° negli 80m piani in 11.08 e Niccolò Ocleppo, 23° in 10.85.

Titolo provinciali nella categoria Ragazze per Diletta Perisello, 1a nel getto del peso con 9,28m e per Asia Giraudo nel salto in lungo, con la misura di 3,82m.

Accompagnati dal tecnico Eleonora Lingua, buone prove anche per gli altri giovani atleti della categoria Ragazzi/e, Marta Saglietti, Lara Peruzzi, Maria Carosso e Andrea Mandrile, impegnati nelle varie specialità della pista.

VINCENZO MATARAZZO A CLES.

Buona prova sui 1500 metri per Vincenzo Matarazzo al 19° Trofeo Dallavolo, meeting su pista per Rappresentative Regionali Allievi/e, disputatosi a Cles Sabato 19 Giugno.

L’atleta in forza al Roata Chiusani, convocato a Cles in rappresentativa Piemonte, chiude la prova in 8a posizione, fermando il cronometro in 4.06.96.

MATTIA GALLIANO ED ELEONORA DEMARCHI A BOVES.

L'Atletica Roata Chiusani si presenta in massa a Boves per la 19^ edizione di Su le strade del Colla, corsa podistica su strada a circuito stracittadino di 5,2km, nella speciale edizione in serale del 16 Giugno e fa incetta di podi e piazzamenti.

Vittoria perentoria di Mattia Galliano, primo assoluto, che sull’ultima curva stacca Paolo Aimar (Atl. Saluzzo) ed Elia Mattio (Pod. Valvaraita), Podio assoluto anche per Elenora Demarchi, la giovane atleta roatese si piazza al terzo posto, alle spalle della vincitrice Valentina Gemetto (Atl.Saluzzo) e di Matilde Bagnus (Pod.Valle Varaita)

Numero le vittorie di categoria com Davide Martina(SM40) Chiara Sarale(SF) Cinzia Sara Tomatis (SF35), Elisa Cantamessa (AF) Marco Olmo (SM70) Silvana Pecollo (SF55), Cristina Frontespezi (SF65).

Secondo gradino del podio di categoria per Simeone Romano (AM), Danilo Brustolon (SM35), Guido Castellino (SM60).

Terzo posto di categoria per Alberto Demarchi (JM), 6° assoluto, Luca Massimino (M35) e Alberto Ferrero(AM).

Piazzamenti in classifica e buone prove per tutti gli altri atleti roatesi presenti, in 35 al via, grazie ai quali l'Atletica Roata Chiusani si aggiudica il primo posto nella speciale classifica per società numerose.

AURORA GIRAUDO A POMARETTO

Atletica Roata Chiusani presente alla 4a edizione de Su i Sentieri dei Minatori andata in scena Domenica 20 Giugno a Pomaretto.

Per il Roata, vittoria di Aurora Giraudo che si impone su tutte sul percorso di 2035m riservato alla categoria Cadette.

Sui 4840m della categoria Allievi, 6° posto per Paolo Milano, 11° Mattia Bottasso.

Nella prova Junior, 6250m, 5° Andrea Gastaldi, 9° Samuele Giraudo.

Piazzato in categoria M4 Silvio Gastaldi, per lui percorso di 9730m.