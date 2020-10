ATLETICA/ Il Roata Chiusani prima in Piemonte per numero di tesserati

CUNEO CRONACA - L'Atletica Roata Chiusani, nonostante le difficoltà sopraggiunte con l’emergenza sanitaria Covid-19, risulta essere la prima Società Fidal in Piemonte per numero tesserati per il 2020.

Atletica Roata Chiusani desidera ringraziare tutti gli atleti, dagli storici ai nuovi iscritti di quest’anno, che con entusiasmo continuano a darle fiducia o la scelgono per praticare e scoprire l’atletica leggera, permettendole di ottenere questo risultato.

Il ringraziamento si estende a tutto l’ottimo staff tecnico, per l’attenzione e la professionalità nel supportare atleti ed appassionati con lezioni online nel periodo in cui è stato impossibile proseguire gli allenamenti al campo.

Si evidenzia inoltre che, nelle prime dieci posizioni di questa speciale classifica, sono presenti altre 3 Società della Granda, Atletica Mondovì (2° posto), Atletica Fossano e ASD Dragonero, a sottolineare il notevole riscontro dell’atletica leggera nella provincia di Cuneo.