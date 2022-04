ATLETICA/ Il Roata Chiusani al Trofeo Ana di Busca, a Limone e in Lombardia: i risultati

CUNEO CRONACA - Buone prove ed ottimi risultati per gli atleti del Roata Chiusani, impegnati alla 43esima edizione del Trofeo Ana di Busca, in provincia di Cuneo.

Sul percorso di 10,5 km circa, vittorie di categoria per Luca Laratore (SM40) e Silvana Pecollo (SF55), secondo gradino del podio SM65 per Mauro Cassutti, piazzamenti per Silvano Giordanengo, Ivana Robino ed Alessia Romano.

Per le categorie giovanili: 2° posto per Andrea Mandrile nella prova di 1300 metri cat. Ragazzi, 3° e 4° posto sui 2000 metri Cadetti per Francesco Gollé e Matteo Falco.

Per l’Atletica Roata Chiusani, ottima prova di Elena Baudena, in trasferta in Lombardia, che chiude i 42,195km della Telepass Milano Marathon in 3h.21’02”, a solo 1'48" dal personale.

Buoni piazzamenti per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, in gara a Limone, alla Sunset Running Race, gara di corsa su neve di 10km.

Alice Minetti si piazza al 4° posto assoluto della classifica femminile, seguita dalle compagne di squadra Anna Dutto e Alice Biasi in 6a e 7a posizione.

Molto bene Marco Olmo, 21° uomo al traguardo e 5° in categoria Over50, piazzato Andrea Giuliano.

I tecnici dell’Atletica Roata Chiusani, Eleonora Lingua e Giorgia Tomatis, hanno brillantemente superato l'esame finale del Corso Istruttori Fidal 2021/2022, ottenendo la qualifica di Istruttore di Atletica Leggera di 1° Livello.