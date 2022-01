ATLETICA/ E' iniziata la stagione invernale: successi dei monregalesi in gara in Liguria

SERGIO RIZZO - Con il primo fine settimana di gennaio è ufficialmente iniziata la stagione invernale dell’atletica leggera. Nonostante la pandemia il calendario indoor e delle campestri non ha subito particolare stravolgimenti. Sono state annullate le non competitive e l’attività è iniziata regolarmente. A Celle Ligure Pierfrancesco Figone ha iniziato subito con il botto la nuova stagione agonistica centrando un bellissimo 4° posto assoluto alla VIIª edizione "Corrincelle", una 6 km sul tracciato nel centro storico e sul lungomare della cittadina ligure organizzata dall’Atletica Arcobaleno. Ottimo anche il riscontro cronometrico per il 25enne cebano avvicinatosi all’atletica soltanto nel mese di settembre, dopo un trascorso nel calcio dilettantistico. Per lui 19’39” ad un passo di 3’17” a chilometro, che arriva alla sua seconda gara dopo l’esordio di Vigone sulla 10 km. La vittoria è andata all’atleta di casa Samuele Angelini che ha tagliato per primo il traguardo in 17’55”.

A Imperia, in quest’anno molto particolare per la situazione sanitaria e per via della cronica mancanza di strutture indoor in Italia, ci si è arrischiati a organizzare gare all’aperto con un meeting organizzato dalla società locale Asd Maurina Olio Carli del presidente Massimiliano Mulas unitamente al comitato provinciale presieduto da Simona Montessoro. Sperimentazione riuscita grazie alle temperature miti che hanno richiamato atleti assoluti per cimentarsi sui 500 metri. Non sono mancate le gare di contorno giovanili riservate agli esordienti e ai ragazzi. Proprio in questa categoria Alessia Tacchini, a cui è stata concessa la deroga pur essendo tesserata fuori regione, si è distinta vincendo la classifica finale del triathlon grazie ai successi parziali dei 60 metri (9’13”) i 500 metri (1’36’80”) e con il 4° posto nel salto in lungo con 3,30 metri.

A Venaria Reale buona prova di squadra per i “giovani” dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che hanno preso parte alla prima corsa campestre del calendario piemontese. I migliori della giornata sono stati Matteo Garelli (4’15”) e Riccardo Prette (8’46”) che si sono piazzati al 5° posto nelle rispettive categorie ragazzi (1 km) e cadetti (2 km). In quest’ultima hanno preso parte anche Antonio Boetti, nono al traguardo in 9’21” e Giulio Toppino 24° in 11’55”. Tra le ragazze Giulia Toscano ed Aurora Dadone sono giunte appaiate in 5’39”.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Alessia Tacchini 1ª nel triathlon a Imperia)