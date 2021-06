ATLETICA/ Diallo e Ghibaudo del Roata Chiusani protagonisti a Chivasso

CUNEO CRONACA - Mercoledì 2 Giugno si è svolto a Chivasso il 5° Meeting su pista Città di Chivasso.

Ottimi risultati per gli atleti del Roata Chiusani, accompagnati dal tecnico Fabio Milano.

Vittoria e nuovo personal best per Allassane Diallo, che si impone su tutti nei 400hs, in 52”06.

Personale sui 400hs anche per Giorgia Ghibaudo, che chiude in 65”61.

ALESSIO ROMANO A MODENA

Personal Best e minimo per i Campionati italiani per Alessio Romano, convocato in Rappresentativa Piemonte alla VII edizione del Trofeo Pratizzoli di Modena, Domenica 6 Giugno.

Il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude la prova sui 1000m Cadetti al terzo posto in 2’40”83.

DAVIDE MARTINA VINCE LA CRONOSCALATA DI MONDOVì

Vittoria di Davide Martina alla 38a Cronoscalata Carassone-Piazza andata in scena Sabato 5 Giugno a Mondovì.

L’atleta del Roata Chiusani è il più veloce a percorrere i 2km di salita, fermando il cronometro in 7’18. Completano il podio Silvio Paluzzi (PAM) in 7’29” ed Eugenio Bonelli (Atl. Mondovì) 7’46.

Terza piazza assoluta femminile per la Cadetta Alice Gastaldi, all’esordio con i colori dell’Atletica Roata Chiusani, che chiude in 10’09”, alle spalle delle due atlete della Dragonero, Priscilla Ravera (9’56”) ed Elisa Calandri (10’03”).

Piazzamenti per Sergio Cavallo, Silvio Gastaldi e Roberto Alfonsi.

IMPERIA A TAPPE

Buone prove per gli atleti del Roata Chiusani, impegnati nell’Imperia a tappe del 4, 5 e 6 Giugno.

Molto bene Guido Castellino, che la fa da padrone nella sua categoria master, aggiudicandosi la vittoria di tutte e tre le frazioni e della cronoscalata, chiudendo al 16° posto assoluto e 1° M60.

Bene anche Lorenzo Romano, 12° assoluto e 4° SM.

A premio, 4° SM45, Flavio Gancia.

STRACIRIè

A rappresentare l’Atletica Roata Chiusani alla Straciriè, gara su strada di 10km del 6 Giugno 2021, c’erano Dario Arneodo, piazzato in categoria in 43’17 e Daniela Scutti, 5a F45 in 44’06.