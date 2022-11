ATLETICA/ Cross della Valsugana in Trentino: podio per la morozzese Adele Roatta

SERGIO RIZZO - A Levico Terme, in Trentino, nella prima prova del calendario nazionale in vista degli Europei Piemonte 2022 dell’11 dicembre a Venaria Reale, una soleggiata ma fresca mattina di novembre ha fatto da cornice al Cross della Valsugana. Tra i partenti c’erano anche Nicolò Gallo e Adele Roatta che si sono ottimamente comportati nelle rispettive prove. Nicolò nel cross lungo ha chiuso con il crono di 32’49”, tempo che lo colloca al 12° posto assoluto e che lascia buone sensazioni dopo la stagione difficile, in vista dei prossimi appuntamenti utili alla definizione della squadra per la rassegna continentale.

Podio invece per la Roatta che conclude la sua fatica in 16’37” dietro alle giovanissime Sofia Sideniun (16’19”) e Lucia Arnoldo (16’34”), ma comunque prima tra le junior. Per entrambi l’appuntamento è già fissato al 20 novembre con il test event presso il parco della Reggia di Venaria. La prova si correrà sullo stesso tracciato degli Europei.

Sergio Rizzo