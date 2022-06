ATLETICA/ Campionati regionali di società Ragazzi: da Mondovì uno dei migliori team

SERGIO RIZZO - A Novara si è disputato il Campionato regionale di società Ragazzi e Ragazze, manifestazione organizzata dall’Atletica Trinacria sul campo “Gorla”, a cui hanno preso parte oltre 800 ragazzi provenienti da tutto il Piemonte con 50 formazioni. Buoni spunti si sono avuti dai portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, dove sono riusciti a salire sul podio e centrare piazzamenti per la soddisfazione dei tecnici Lorenzo Rossi che segue le categorie a Mondovì e per Marco Chiecchio coordinatore del polo di allenamento decentrato di Carrù. Altrettanto buona la prova di squadra nonostante alcune pesanti defezioni che hanno impedito di competere per il podio: i punteggi complessivi hanno consentito di piazzarsi comunque al 12° posto sia tra i ragazzi che tra le ragazze confermandosi tra i migliori team del Piemonte.

Alessia Garelli si conferma in crescita dopo il lungo stop invernale per infortunio centrando una terza piazza con 8”4, in gara anche Lucia Chiecchio 8”9. Molto bene anche Lorenzo Marino nel salto in alto sesto dopo aver valicato l’asticella posta a 1,40 m. Stessi piazzamenti per Pietro Salvatico nel getto del peso con 10,74 m e Francesco Naso nella marcia con 12’47”1 (Filippo Barbero scende a 13’50”0). Nel salto in lungo dopo un violento temporale, Giorgio Comino tra i maschi si deve accontentare di un balzo misurato a 3,74 m, mentre tra le femmine la migliore delle monregalesi è Alice Botto con 3,67 m. Si segnala l’esordio di Lucrezia Garelli proveniente dal Progetto promozionale scolastico “AtleticaMente” con 3,12 m. Negli ostacoli Giulia Priola di Carrù e Alberto Papaleo ben si difendono grazie al loro 10”3 (Sofia Galli 11”9) e 10”8 (Nicola Chiecchio 11”5). Nei 60 metri piani Pietro Ominelli porta punti con il crono di 9”8; nel vortex conferma per Eleonora Moroni con 26,90 m ed esordio per Giancarlo Forni con 25,33 m, Aurora Dadone nel peso con 5,91 m, Ayt Yasmine sui 1000 in 3’59”8, Paola Ambrosio nell’alto 1,00 m.

Nel finale di giornata è stata la volta delle 4x100 che si sono messe in luce con 57”0 nei maschi (Comino Papaleo Marino Salvatico) e con 57”1 tra le femmine (Chiecchio Priola Ambrosio Tacchini). Una giornata intensa con tante soddisfazioni e qualche rimpianto: quando uno sport individuale si trasforma in uno sport di squadra emoziona e fa divertire tutti. “Con questa giornata si conclude una parte di stagione importante – commenta Enrico Priale dell’Atletica Mondovì –, siamo molto soddisfatti per essere riusciti a coprire tutti i campionati di società delle categorie giovanili fino agli allievi ed esserci piazzati a ridosso delle corazzate torinesi. Un obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione e che grazie al contributo di tutti i nostri allenatori siamo riusciti a raggiungere, e parte di un percorso di crescita che stiamo portando avanti anche con una riorganizzazione tecnica. Ora guardiamo avanti con i prossimi campionati italiani di categoria".

