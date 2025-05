ATLETICA/ Campionati di Società assoluti: grandi numeri e spettacolo a Mondovì

SERGIO RIZZO - È stata una due giorni spettacolare sulla pista “Fantoni Bonino” di Mondovì, divenuta per un weekend la casa dell’atletica regionale per i Campionati di Società Assoluti di Piemonte e Valle d’Aosta, per il secondo anno consecutivo. Oltre duemila atleti, per quella che risulta la manifestazione più partecipata di sempre in Piemonte, si sono dati battaglia per portare punti alla propria società e conquistare l’accesso alle finali nazionali del 14 e 15 giugno. Nonostante il maltempo domenicale, tutto è filato per il verso giusto.

Mondovì si è fatta trovare pronta davanti all’incombenza che, storicamente, era sempre affidata al “Primo Nebiolo” di Torino, ancora chiuso per manutenzione. A tal proposito, sono arrivate parole di elogio dalla presidente Fidal Piemonte Clelia Zola: “Voglio esprimere un ringraziamento particolare a tutto lo staff dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo per l’immenso lavoro di preparazione svolto prima e durante la manifestazione. Il mio e nostro grazie come Comitato Regionale va anche ai giudici presenti che hanno collaborato ottimamente, sia per quanto riguarda il gravoso impegno dell’orario sia per le avverse condizioni meteo”.

Non sono poi mancati i risultati di rilievo. Al via anche alcuni atleti professionisti che per l’occasione si sono sfilati di dosso la casacca del gruppo sportivo di appartenenza per indossare quella della società di origine. Tra questi la detentrice del record italiano del disco Daisy Osakue, l’azzurra, classe ’96 nonché finalista a Tokyo’20, domenica con la maglia delle Sisport, ha ottenuto la misura di 59,19 metri al terzo lancio. Il “finanziere” Simone Bertelli, campione europeo U20 del 2023, si è issato a 5,30 m nell’asta, così come l’azzurra Great Nachi ha vinto con 3,90 m.

Prestazioni “top” sono arrivate dagli atleti di casa, in particolare da Rachele Torchio che, dopo aver vinto i cento metri nella giornata di sabato, nei duecento metri ha fatto il botto, frantumando il personale con un pesantissimo 24”00. Crono di grande valore che rappresenta il minimo di partecipazione ai campionati assoluti e soprattutto quello per gli Europei U23 di Bergen a luglio.

Doppietta anche per l’U18 Lorenzo Vera cento (10”84) e duecento m (21”50) minimo Challenge, ovvero la prequalifica per i Campionati Italiani assoluti. Podio della gara veloce completato da Vincenzo Martinell, con 10”86 e Tommaso Pibiri 10”92 per un podio tutto “rosso”. Secondo anche Martinelli sui duecento con 21”65 e, successivamente, primi con il compagno Federico Lisa nella 4x100 in 42”02.

Doppietta sulle gare di mezzofondo per il campione nazionale marocchino 2024 Karim Ezzouhti da quest’anno in forza all’Atletica Mondovì in quota straniero. Mille e cinquemila metri chiusi in solitaria con il crono di 3’55”50 e 14’28”06. Seconda la 4x100 donne di Boasso, Paolin, Bilardo, Torchio in 47”47 e la 4x400 donne di Mamiedi, Calandri, Paolin, Bosticco in 4’03”23. Terza una pimpante Alice Boasso tornata vicino al personale nel salto in lungo, 3ª con 5,56 m ed Elisa Calandri sui 1.500 (4’37”29).

Grazie a questi risultati l’Atletica Mondovì sale sul terzo gradino del podio tra le donne con 12.080 punti dietro a Sisport (12.990) e Cus Torino (12.881), mentre finisce ai piedi del podio tra gli uomini con 11.326 punti. 1° Cus Torino (12.151), 2° Safatletica (11.556) e 3° Roata Chiusani (11.460).

Questo il commento finale del presidente dell’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo Fabio Boselli: “Chiudiamo un weekend di gare con grande soddisfazione, come organizzatori per essere stati in grado di gestire questi numeri incredibili, e dal punto di vista tecnico per i risultati conseguiti dalle due squadre. Siamo la terza società tra le donne (risultato storico per la nostra società) e la quarta maschile in Piemonte: questo è un premio all’impegno quotidiano dei ragazzi e dei nostri tecnici. Inoltre, abbiamo confermato i punteggi per le finali nazionali in programma il 14 e 15 giugno con entrambe le formazioni”.

Per le ragazze quinta piazza per Sofia Kila nel getto del peso con 10,32, 24,54 nel martello; Francesca Paolin sesta nel giavellotto con 36,06, Chiara Rabezzana ottava nel lungo (5,08), stessa posizione per Beatrice Dotta nel triplo 10,75, 17esima nel lungo con 4,78 e per Paola Ambrosio nel martello con 35,83, 6,90 nel peso, bene Giulia Paolin decima negli ottocento in 2’22”87, undicesima nei quattrocento 1’01”26, Emma Battaglio nona nella marcia in 26’16”45, quindicesima Marcella Forni in 30’06”20, come Mamiedi nell’alto (1,50) e Soraia Cillario nei tremila siepi (12’55”58), decima anche Giulia Priola nell’asta con 2,50 con 1,35 nell’alto.

Tra i maschi quinti la 4x400 in 3’20”40, Christian Mamino, Gabriele Beccaria, Riccardo Prette, Giacomo Provera e Federico Palladino nel lungo 6,49, 13° Lorenzo Squarzino 6,09, in top ten anche Prette nono nei quattrocento in 50”11, 11° Beccaria in 50”20), Daniele Dellapiana settimo nel triplo in 13,44 1,65 nell’alto, l’altra 4x100 con Lorenzo Lequio, Giacomo Provera, Andrea Tallarico e Giacomo Rabezzana ottava in 44”36. Quattordicesimi Youssef Ouattara, Valerio Cerri, Mattia Tagliapietra e Jonathan Dell’Agnola in 45”27.

Nel disco ottavo Emanuele Peano (39,02) e nono Giovanni Pipitone (37,78). Nello stesso ordine nel peso 12° 10,35 e 13° 10,04. Due volte decimo Mattia Rocco nell’asta con 3,80 e nei 110 ostacoli in 16”76. Ottavo nel giavellotto Christian Boschetti (45,70) e decimo nel martello Pietro Rossi con 36,39, 14° nel giavellotto con 39,66 davanti ad Alessandro Beccaria 36,31 m.

